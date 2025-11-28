اذعان ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۶ نظامی خود در سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد: در پی یک عملیات شبانه در جنوب سوریه، نیروهای این رژیم موفق به دستگیری تعدادی از مظنونین وابسته به سازمان جماعت اسلامی شدند، اما در جریان این عملیات، شش نفر از نظامیان اسرائیلی مجروح شدند.

به گزارش سما نیوز، ارتش اسرائیل اعلام کرد: این عملیات شب گذشته و بامداد امروز در روستای بیت جن در جنوب سوریه و توسط نیروهای تیپ ذخیره موسوم به «رأس الحربة» (۵۵) به فرماندهی لشکر ۲۱۰ و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در هفته‌های اخیر، برای دستگیری مظنونینی از سازمان جماعت اسلامی انجام شد که علیه شهروندان اسرائیلی توطئه‌چینی می‌کردند.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد: در جریان عملیات، تروریست‌ها به سمت نیروهای اسرائیلی تیراندازی کردند و نیروهای اسرائیلی نیز با آتش متقابل پاسخ دادند که در این حین، پشتیبانی هوایی نیز برای نیروهای عمل‌کننده فراهم شد.

سخنگوی نظامی اسرائیل اعلام کرد: در این درگیری، دو افسر و یک سرباز ذخیره به شدت زخمی، یک سرباز ذخیره دیگر جراحات تقریبا زیاد برداشت و یک افسر و یک سرباز ذخیره نیز جراحات سطحی متحمل شدند و مجموعاً ۶ نظامی زخمی شدند که جهت مداوا به بیمارستان منتقل و خانواده‌هایشان مطلع گشتند.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد: این عملیات به شکل موفقیت‌آمیز به پایان رسید و تمامی مظنونین دستگیر و تعدادی از افراد مسلح نیز کشته شدند.

ارتش اسرائیل تأکید کرد: نیروهایش در منطقه مستقر هستند و به عملیات علیه هرگونه تهدیدی برای دولت اسرائیل و شهروندانش ادامه خواهند داد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند، ارتش اسرائیل پس از دو ساعت درگیری مسلحانه شدید در شهرک بیت جن واقع در حومه دمشق، با پشتیبانی توپخانه و پهپادها، از این شهرک عقب‌نشینی کرده و در اطراف آن مستقر شده است.

رسانه‌های عبری اعلام کردند، در حال حاضر مشخص نیست چه گروهی مسئول تیراندازی به سمت نیروهای اسرائیلی در سوریه بوده است اما احتمال دادند این عملیات ممکن است توسط عناصر حماس یا حزب‌الله و در انتقام از ترور یک مقام حزب‌الله در هفته جاری، انجام شده باشد.

