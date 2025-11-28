فرار مغزها در اسرائیل رکورد زد/ ۹۰ هزار مهاجر و ۴۰۰ میلیون دلار خسارت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی کالکالیست تصویری نگران‌کننده از موج رو به گسترش مهاجرت از اسرائیل ارائه داده است. بر اساس پژوهشی که توسط سه تن از پژوهشگران برجسته دانشگاه تل‌آویو (پروفسور ایی آتر، پروفسور نیتای برگمن و دورون زامیر) انجام شده، حدود ۹۰ هزار اسرائیلی بین ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند؛ از این تعداد ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ و ۴۰ هزار نفر دیگر تا سپتامبر ۲۰۲۴ مهاجرت کرده‌اند. این روند پس از چند سال ثبات نسبی در تراز مهاجرتی رخ داده است.

به گفته کالکالیست، پژوهشگران این آمار را خروج از وضعیت توازن توصیف کرده‌اند؛ چرا که موج اخیر مهاجرت ویژگی متفاوتی دارد و شامل افزایش چشمگیر خروج افراد با درآمد بالا، جوانان و نیروهای انسانی متخصص مانند پزشکان، مهندسان و فعالان علوم و فناوری است.

بر اساس گزارش، پیامد مهم این روند، از دست رفتن ۱.۵ میلیارد شِکِل (حدود ۳۹۵ میلیون دلار) درآمد مالیاتی برای دولت اسرائیل طی این دوره است؛ رقمی که اگر این افراد در کشور می‌ماندند، هر سال تکرار می‌شد.

تغییری اساسی در ترکیب مهاجران

کالکالیست گزارش داده که پژوهش از روشی جدید برای تفکیک مهاجرت واقعی از سفرهای موقت استفاده کرده و بدین ترتیب ادعاهای دولت اسرائیل را که تلاش داشت پدیده مهاجرت را ناچیز جلوه دهد و آن را به مهاجرانی از کشورهای شوروی سابق نسبت دهد، رد می‌کند.

طبق این گزارش، سهم افراد با درآمد بالا در میان مهاجران از یک‌چهارم به بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. این یعنی اسرائیل در حال از دست دادن نیروهای کلیدی شامل مهندسان، متخصصان حوزه هایتک، صاحبان مشاغل آزاد و مدیران در بالاترین سطح اقتصادی در بازار کار است.

علاوه بر این، زیان ایجادشده فقط شامل مالیات بر درآمد نیست و شامل کاهش درآمدهای مالیاتی دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکت‌ها و سایر مشارکت‌های اقتصادی این افراد نیز می‌شود.

۸۷۵ پزشک مهاجرت کرده‌اند

کالکالیست آمار پزشکان مهاجر از اراضی اشغالی را به‌طور ویژه نگران‌کننده توصیف می‌کند؛ زیرا از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون ۸۷۵ پزشک اسرائیلی کشور را ترک کرده‌اند. پس از کسر تعداد پزشکان بازگشته، ۴۸۱ نفر به‌عنوان خالص خروج ثبت می‌شود.

به نوشته روزنامه، این روند ضربه‌ای جدی به نظام سلامت اسرائیل وارد می‌کند؛ زیرا غالب مهاجران پزشکانی هستند که دوره تخصص خود را کامل کرده و بخش مهمی از ساختار درمانی کشور بوده‌اند. در گزارش آمده است که مهاجرت جمعی پزشکان متخصص به‌طور مستقیم سیستم درمانی را تهدید می‌کند.

۱۹ هزار دانشگاهی و مهندس

کالکالیست به نقل از پژوهشگران می‌نویسد که اسرائیل در حال از دست دادن هسته سرمایه انسانی خود شامل ۱۹ هزار نفر دارای مدرک دانشگاهی، ۶۶۰۰ متخصص علوم و مهندسی و ۶۳۳ نفر دارای مدرک دکتری (با خالص خروج ۲۲۴ پژوهشگر) است.

همچنین طی همین دوره بیش از ۳ هزار مهندس اسرائیلی، اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند که پس از محاسبه بازگشتی‌ها، ۲۳۳۰ مهندس به‌عنوان مهاجرت خالص ثبت شده‌اند.

کالکالیست هشدار می‌دهد که این آمارها نشان‌دهنده تضعیف پایه‌های نوآوری در اسرائیل است و مهاجرت مهندسان و کارکنان هایتک، مزیت رقابتی کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

بیش از ۷۵ درصد مهاجران زیر ۴۰ سال هستند. اما نکته نگران‌کننده جدید، افزایش مهاجرت افراد بالای ۴۰ سال است؛ موضوعی که پژوهشگران آن را تحول کیفی و تهدیدی برای از دست رفتن تجربه‌های انباشته‌شده دانسته‌اند.

خطر اصلی در آینده نهفته است

کالکالیست در جمع‌بندی گزارش خود هشدار می‌دهد که این بحران فوری نیست، بلکه تهدیدی راهبردی و بسیار بزرگ است. به‌دلیل محدود بودن سرمایه انسانی اسرائیل و تمرکز آن در حوزه‌های حساس، نیازی به مهاجرت جمعی نیست؛ بلکه خروج تعداد محدودی از پزشکان، مهندسان و پژوهشگران می‌تواند چرخه‌ای از فروپاشی غیرقابل بازگشت ایجاد کند.

بر اساس هشدار پژوهشگران، اسرائیل در آستانه نقطه بی‌بازگشت قرار دارد؛ جایی که آسیب ساختاری به اقتصاد غیرقابل ترمیم می‌شود و به فرسایش توان تولید و نوآوری منجر خواهد شد.

