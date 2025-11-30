نتانیاهو در پی محاکمات فساد، خواستار عفو شد؛ واکنش شدید اپوزیسیون

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز یکشنبه رسماً درخواستی برای عفو خود به اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این رژیم، به دلیل پروندههای فساد ارائه کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نتانیاهو پیش از این، تحت قوانین اسرائیل، از پذیرش گناه و درخواست عفو خودداری میکرد.
به گفته رسانه های اسرائیلی، این درخواست رسماً به اسحاق هرتزوگ تحویل داده شده و از طریق وکیل نتانیاهو، عامیت حداد، به بخش حقوقی دفتر رئیس جمهور ارجاع شده است.
بر اساس گزارشها، درخواست نتانیاهو طبق رویه معمول به دایره عفو وزارت دادگستری ارسال خواهد شد تا نظرات حقوقی لازم از مراجع مختلف جمعآوری شود. پس از آن، این نظرات به مشاور حقوقی دفتر رئیس جمهور و تیم وی ارائه خواهد شد تا پیش از صدور تصمیم نهایی توسط هرتزوگ، یک نظر حقوقی تکمیلی تهیه شود. نتانیاهو در پروندههای فساد متهم است که در صورت محکومیت، مجازات زندان در پی دارد.
در همین راستا، احزاب اپوزیسیون اسرائیل به شدت به این اقدام واکنش نشان داده و از رئیس جمهور خواستهاند که نتانیاهو را مگر با خروج فوری از صحنه سیاسی عفو نکند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، در پیامی ویدیویی تأکید کرد: «من از رئیس هرتزوگ التماس میکنم… شما نمیتوانید نتانیاهو را بدون اعتراف به گناه، ابراز پشیمانی و خروج فوری از سیاست عفو کنید.»
یائیر گولان، رهبر حزب دموکراتیک مخالف، نیز در پلتفرم «ایکس» نوشت: «فقط فرد گناهکار درخواست عفو میکند. پس از هشت سال محاکمه و زمانی که اتهامات علیه او فرو نریخته، نتانیاهو درخواست عفو میکند.» گولان افزود: «تنها معامله ممکن این است که نتانیاهو مسئولیت خود را بپذیرد، به گناه اعتراف کند، سیاست را ترک کرده و ملت و دولت را آزاد سازد.»
