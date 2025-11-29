رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان اجرای استراتژی لبنان علیه مقامات سوریه!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش تنشها در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی و جنوب سوریه، اخیراً درگیریهایی در شهر بیت جن واقع در جنوب سوریه رخ داد که نگرانیها درباره تغییر استراتژی نظامی ارتش اسرائیل را به دنبال داشته است. این درگیریها نه تنها منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان سوری و نظامیان اسرائیلی شده، بلکه ممکن است به تغییر رویکردهای نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به سوریه منجر شود.
عملیات نظامی صهیونیستها علیه سوریه
شب گذشته، شبکه ۱۳ اسرائیلی گزارش داد که ارتش اسرائیل در حال بررسی امکان اجرای یک عملیات گسترده علیه مقامات سوریه است، «اگر مشخص شود که یکی از عناصر آنها در درگیریهایی که بامداد جمعه در شهر بیت جن، واقع در جنوب سوریه، رخ داد، شرکت داشته است.»
این شبکه به این نکته اشاره کرد که این درگیری بیسابقه ممکن است ارتش اسرائیل را به تغییر روشهای نظامیاش وادار کند. روشهای کنونی شامل یورشهای شبهروزانه به خانههای سوریها، بازداشت فرزندان آنها و انتقال به زندانها و مراکز تحقیق است. تغییر روش به منظور «حفاظت از جان سربازان» خواهد بود.
طبق گزارش العربی الجدید، بر این اساس، احتمال میرود که ارتش عملیاتهای بازداشت زمینی را کاهش داده و به استفاده از ترورهای هوایی روی آورد، روشی که در حملات مداومش به لبنان نیز استفاده میکند.
واکنشها و تحلیلهای نظامی
در همین حال، این شبکه از قول فرماندهان ارتش اسرائیل نقل کرد که بر اساس تحقیقات اولیه، به نظر نمیرسد آنچه رخ داده است، کمینی برنامهریزیشده باشد، بلکه واکنشی از سوی اهالی به نیروهای اشغالگر بوده است. این نیروها مجبور به درخواست نیروی هوایی برای حمله به یک خودروی نظامی از نوع هاموی شدند که در داخل روستا گیر کرده بود.
در این راستا، درگیری در نتیجه تلاش نیروهای تیپ ۵۵ برای بازداشت دو برادر که به «انتمای به گروه اسلامی (شاخه مسلح اخوان المسلمین)» متهم شده بودند، رخ داد. این درگیری منجر به زخمی شدن چندین نظامی اسرائیلی و کشته شدن حداقل ۱۳ سوری شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که «در شب و بر اساس اطلاعات جمعآوریشده در هفتههای اخیر، نیروهای تیپ ۵۵ به عملیات برای بازداشت مشکوکان از گروه اسلامی در روستای بیت جن پرداختند.» این بیانیه افزود که «در حین عملیات، مسلحین به سمت نیروهای ارتش اسرائیل تیراندازی کردند و ارتش نیز به آن پاسخ داد.» در نتیجه این درگیری، دو افسر و یک سرباز احتیاطی به شدت زخمی شدند.
پیامدها و تنشهای آینده
پس از درگیری، ارتش اسرائیل به حملات هوایی ادامه داد و اعلام کرد که «هر تهدیدی برای اسرائیل و شهروندانش را پاسخ خواهد داد.»
طبق گزارشها، اسرائیل به دنبال آمادهسازی یک بسته از پاسخهای احتمالی به درگیریهای اخیر است. منابع امنیتی اسرائیلی تأکید کردند که تل آویو در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر درگیری عناصر دولت سوریه در این حوادث ندارد.
در شب جمعه به شنبه، ۱۳ سوری حداقل کشته شدند و تعدادی دیگر زخمی شدند. این حملات پس از آن رخ داد که شش نظامی و افسر احتیاطی اسرائیلی در درگیری با جوانان محلی، زخمی شدند.
منابع محلی تأکید کردند که این درگیریها در واکنش به تلاشهای مکرر ارتش صهیونیستی برای بازداشت سوریها در منطقه رخ داده است. این وضعیت نشاندهنده افزایش تنشها و چالشهای پیش روی رژیم اشغالگر در مدیریت امنیت مرزهای شمالی است.
تبادل آتش؛ جرقه تشدید نظامی واقعی!
در همین حال امروز روزنامه عبری دیعوت احرونوت نیز درباره درگیری میان نظامیان اشغالگر و سوریها نوشت: میتوانست تبادل آتش در جنوب سوریه که در آن شش سرباز اسرائیلی زخمی شدند، در یک لحظه به یک تشدید نظامی واقعی تبدیل شود، اما رهبری سیاسی سکوت اختیار کرده است. چه به دلیل تمایل به اذیت نکردن رئیسجمهور آمریکا و چه به دلیل ترس از درگیری با ترکیه، نتانیاهو و کاتس این بار تصمیم گرفتند درباره این حادثه اظهار نظر نکنند!
