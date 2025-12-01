تشریح فعالیت های موسسه خیریه ثارالله فارس در ایام فاطمیه

حجت الاسلام والمسلمین ثارالله زارع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های معنوی و خدماتی در ایام فاطمیه توسط مؤسسه خیریه محبان نصرالله و گروه جهادی محبان نصرالله خبر داد و با قدردانی از همراهی خیرین و تلاش خبرنگاران، این اقدامات را گامی در جهت ترویج فرهنگ فاطمی و خدمت‌رسانی به نیازمندان دانست.

وی افزود: هم‌زمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مؤسسه خیریه محبان نصرالله با همکاری گروه جهادی محبان نصرالله، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خدماتی را با حضور گسترده مددجویان، مددکاران و خیرین برگزار کرد.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ثارالله، در تشریح این برنامه‌ها گفت: در ایام فاطمیه، تلاش کردیم فضای مؤسسه را با حال و هوای معنوی این ایام همراه کنیم. در دو سه شب پایانی، مجالس عزاداری ویژه‌ای برای مددجویان و مددکاران برگزار شد که با استقبال خوبی همراه بود. همچنین هر روز صبح، مراسم قرائت حدیث کساء با حضور بیش از صد نفر از مددکاران برگزار می‌شد که نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی و انسجام درونی مجموعه داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های خدماتی مؤسسه در این ایام افزود: در شب شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، ایستگاه صلواتی با پذیرایی از عزاداران با شلغم، چای و دیگر اقلام برپا شد. عصر روز شهادت، فضای مؤسسه میزبان جمعی از عزاداران بود که با شور و شعف حسینی در این مراسم شرکت کردند. همچنین در روز شهادت، ۱۸۰۰ پرس غذای گرم میان عزاداران و نیازمندان توزیع شد که با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و همت جهادگران مؤسسه انجام گرفت.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ثارالله با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در اجرای چنین برنامه‌هایی اظهار داشت: بی‌تردید، این اقدامات بدون همراهی و حمایت بی‌دریغ خیرین عزیز ممکن نبود. از همه بزرگوارانی که با دل‌های پاک و دستان سخاوتمند خود ما را در این مسیر نورانی یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاریم. این همراهی‌ها، جلوه‌ای از همدلی و عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام است که در دل جامعه ما ریشه دارد.

وی در پایان با قدردانی ویژه از اصحاب رسانه گفت: از خبرنگارانی که همواره در کنار ما بوده‌اند و با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود، انعکاس رسانه‌ای این برنامه‌ها را بر عهده گرفتند، به‌ویژه «خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ»، صمیمانه تشکر می‌کنم. بی‌تردید، نقش رسانه در ترویج فرهنگ ایثار، خدمت و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام بسیار کلیدی و اثرگذار است.

