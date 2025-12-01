به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در حاشیه نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» در قم، درباره حاشیه‌های پیش‌آمده در جشن قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در ریاض توضیحاتی ارائه داد. وی ضمن تأکید بر حق بودن محتوای شعار، زمان و مکان اقدام در مسابقات همبستگی اسلامی را نادرست خواند و آن را مغایر با هدف اصلی ایجاد الفت دانست.

در پی اقدام آقای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و برخی از عوامل این تیم در بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان، که با بالا بردن دست به نماد روز غدیر و فریاد زدن «فقط حیدر امیرالمومنین است» در جشن قهرمانی همراه بود، مناقشاتی در جهان اسلام ایجاد شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در حاشیه نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» در قم، طی یک مصاحبه اختصاصی به این موضوع مناقشه‌برانگیز پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دبیر کل مجمع تقریب با تأکید بر اصول وحدت اسلامی، اظهار داشت: «هر چیزی که موجبات تفرقه در جهان اسلام را فراهم کند، مذموم است». وی افزود که باید از «حرف‌ها و گفتمان‌هایی که کم‌سود و کم‌بهره هستند، اجتناب» شود.

توضیح درباره قاعده «لِکُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ» (هر سخنی جایگاه و مکانی دارد)

دکتر شهریاری در پاسخ به سؤال درباره درست بودن یا نبودن این اقدام در آن مسابقات، تأکید کرد که از نظر وی این کار درست نبوده است.

وی با تشریح این دیدگاه بیان داشت: «نه به این معنا که خودِ کار درست نبوده؛ خودِ کار، خودِ حرف، حرف حقّی است و جا دارد و باید گفته شود، ولی گفته‌اند: لِکُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ»

وی قاعده مورد نظر را تشریح کرد و افزود: «حرف حضرت است که می‌فرمایند: در هر جایگاهی یک سخنی را باید گفت که در جایگاه دیگر نباید گفت».

دبیر کل مجمع تقریب ادامه داد: «من به نظرم می‌آید آنجا که بازی‌های همبستگی بوده، ما می‌خواستیم در جهان اسلام ایجاد الفت بکنیم، اشاره به امری که تحریک احساسات طرف مقابل را بکند، اگر به این قصد انجام شده باشد، درست نیست».

عدم داوری درباره قصد و نیت و لزوم اصلاح رفتار

دکتر شهریاری همچنین متذکر شد که قصد فرد یا افراد انجام‌دهنده این عمل مشخص نیست و به همین دلیل نمی‌توان داوری خاصی درباره نیت‌شان انجام داد.

وی گفت: «چون ما از قصد و نیت ایشان خبر نداریم که به چه قصدی این کار را کرده‌اند، الان داوری نمی‌کنیم. من داوری خاصی راجع به نیت و قصد رفتار ایشان ندارم. ولی تشخیص من این است که این برداشتی که از رفتار ایشان شده، ممکن است برداشت مناسبی از طرف مقابل نباشد».

وی در پایان تأکید کرد: «باید بررسی کنیم؛ ببینیم طرف مقابل اگر برداشت ناصواب و نامناسبی کرده، باید اصلاح شود».

