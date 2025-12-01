به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افشاگری‌های جدید، اتهامات مربوط به سوءاستفاده سیستماتیک و جنایات جنسی علیه اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای جدید از مستندسازی شده است. این گزارش بر اساس شهادت تکان‌دهنده یکی از روزنامه‌نگاران اسیر تهیه شده است.

شهادت «یحیی»؛ شکنجه‌هایی در سطح «جنایت علیه بشریت»

تحسین الأسطل، نایب رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین، با استناد به شهادت مستند یک روزنامه‌نگار اسیر با نام مستعار «یحیی»، اعلام کرد که اسرای فلسطینی تحت شکنجه‌هایی قرار می‌گیرند که باید در سطح «جنایات علیه بشریت» طبقه‌بندی شوند. هدف از این اقدامات، «ترور شاهدان حقیقت» عنوان شده است، به طوری که اسرا با «روح‌هایی متلاشی‌شده» از زندان آزاد می‌شوند.

جزئیات جنایت جنسی در بازداشتگاه «سدیه تیمان»

«یحیی» شرح ۲۰ ماه اسارت خود را آغاز کرد که شامل تحمل شکنجه‌های سیستماتیک بود. او به طور خاص به حادثه تجاوز جنسی با استفاده از یک سگ آموزش‌دیده اشاره کرد که در بازداشتگاه «سدیه تیمان» رخ داده و منجر به فروپاشی روانی شدید او شد.

شرح واقعه هولناک:

۱. این جنایت در بازداشتگاه «سدیه تیمان» رخ داد؛ «یحیی» به همراه هفت اسیر دیگر، دست‌بسته و چشم‌بندزده به یک منطقه ایزوله منتقل شدند.

۲.آن‌ها مورد «تجاوز جنسی دسته‌جمعی توسط یک سگ تعلیم‌دیده» قرار گرفتند.

۳.نظامیان اسرائیلی با تمسخر، صحنه این تجاوز را برای حدود سه دقیقه فیلم‌برداری می‌کردند.

۴. این حادثه شوک روانی عمیقی را به همراه داشت که منجر به عدم تعادل ذهنی بیش از دو ماه و در نهایت فروپاشی عصبی شد؛ وضعیتی که از سوی پزشکان و حقوقدانان منطبق بر اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تشخیص داده شده است.

سیاست شکنجه سازمان‌یافته و هدفمند

الأسطل تأکید کرد که این تجاوزها و شکنجه‌ها بخشی از سیاست شکنجه سازمان‌یافته اسرائیل برای درهم شکستن اراده اسرا است و این موارد را در سطح «جنایات جنگی» دسته‌بندی کرد.

نکات مهمی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است:

خشونت‌ها پس از اطلاع رژیم صهیونیستی از شغل روزنامه‌نگاری او تشدید شد و وی با اتهام «انتقال اطلاعات گمراه‌کننده» و تهدید به حبس ابد مواجه گشت.

در طول ۲۰ ماه اسارت (شامل ۳ ماه در «سدیه تیمان» و ۱ ماه در «عوفر»)، او تحت بازجویی‌های وحشیانه، محرومیت از خواب، توهین‌های مذهبی و صعق الکتریکی قرار گرفت.

شرایط نگهداری شامل تراکم شدید، فقدان بهداشت، قحطی آب و غذا، و ممانعت از نماز بود؛ اسرا در فصل‌های سرد با لباس تابستانی بر روی زمین می‌خوابیدند.

«یحیی» شاهد فوت چند اسیر (از جمله دانشگاهیان و پزشکان) در شرایطی مبهم بود.

بازداشت و آمار کلی روزنامه‌نگاران

«یحیی» در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۴ هنگام انجام وظیفه در مجمع‌الشفای غزه (در حالی که جلیقه خبرنگاری بر تن داشت) بازداشت شد.

آمار کلی سندیکای روزنامه‌نگاران (از ۷ اکتبر ۲۰۲۳):

کشته شدن ۲۵۵ روزنامه‌نگار در غزه.

بازداشت ۴۹ روزنامه‌نگار.

مجروحیت ۵۳۵ روزنامه‌نگار.

تخریب ۱۵۰ مؤسسه رسانه‌ای.

الأسطل خواستار افشای سرنوشت دو روزنامه‌نگار مفقود شده از روز اول جنگ شد و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرد تا برای بازدید از وضعیت روزنامه‌نگاران اسیر، سازماندهی لازم را انجام دهند. مرکز حمایت از روزنامه‌نگاران نیز خواستار درج این جنایت (استفاده از سگ و تجاوز) در پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی و آغاز تحقیقات مستقل شد، با تأکید بر اینکه این جرائم «مشمول مرور زمان نمی‌شوند».

