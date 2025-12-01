اختلاف در دولت مکرون بر سر ممنوعیت حجاب نوجوانان؛ وزیر کشور مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لوران نونز وزیر کشور فرانسه با انتقاد از طرح جدید قانون‌گذاران راست‌گرا برای ممنوعیت حجاب دختران زیر سن قانونی در اماکن عمومی، هشدار داد که این اقدام می‌تواند به «برچسب‌زنی» علیه نوجوانان مسلمان منجر شود. این طرح در فضایی مطرح شده که بحث درباره محدودیت‌های مذهبی بار دیگر در سیاست فرانسه داغ شده است.

لورن ووکیه، نماینده ارشد حزب جمهوری‌خواهان، هفته گذشته پیش‌نویس قانونی را به مجلس ملی ارائه کرد که هدف آن ممنوع کردن حجاب برای تمام افراد زیر ۱۸ سال است. گزارشی هم‌زمان از سوی سناتورهای جمهوری‌خواه حتی پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد ممنوعیت روزه‌داری در ماه رمضان برای کودکان زیر ۱۶ سال را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که نگرانی خانواده‌های مسلمان و گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

لوران نونز، وزیر کشور، در گفت‌وگو با شبکه BFMTV تصریح کرد که نمی‌تواند از این طرح در شکل فعلی حمایت کند. او تأکید کرد که دولت باید به افراد ترویج‌کننده دیدگاه‌های افراطی بپردازد، نه اینکه با محدودیت‌های گسترده، رفتارهای عادی مذهبی را هدف قرار دهد.

این مجادله در حالی شدت گرفته که دولت امانوئل مکرون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ زیر فشار احزاب راست افراطی قرار دارد. برخی وزرای دولت نیز از سخت‌گیری‌های بیشتر استقبال کرده‌اند و وزیر برابری جنسیتی، اورور برژه، در اظهاراتی اعلام کرد که از ممنوعیت حجاب برای خردسالان حمایت می‌کند.

منتقدان در جامعه مسلمانان فرانسه می‌گویند این قوانین به‌ظاهر بی‌طرفانه، عملاً بیش از همه مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهد و فضای عمومی را برای دختران محجبه محدودتر می‌سازد. آن‌ها هشدار می‌دهند که تکرار طرح‌های مشابه نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای است که آزادی‌های مذهبی را تضعیف می‌کند.

