بیانیه تند حزب اول اتریش: حجاب نماد اسلام سیاسی‌ است/در مدارس جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب راست‌گرای افراطی آزادی اتریش (FPO)، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان این کشور، روز پنجشنبه با انتقاد از طرح دولت برای ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال، خواستار ممنوعیت کامل حجاب در تمامی مدارس و تمامی سنین اتریش شد. این حزب در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که برنامه دولت «ناکافی» است و تنها یک «گام اولیه» محسوب می‌شود.

FPO در این بیانیه خود در اظهاراتی اسلام‌هراسانه و تند مدعی شد که «حجاب نماد اسلام سیاسی و ابزار سرکوب زنان» است و به همین دلیل «نباید در مدارس جای داشته باشد». این حزب همچنین از قانون‌گذاران خواست که قانونی برای ممنوعیت اسلام سیاسی تصویب کنند و «فوراً جلوی مهاجرت غیرقانونی گسترده» را بگیرند.

این واکنش پس از آن مطرح شد که دولت ائتلافی ـ شامل احزاب خلق اتریش (ÖVP)، سوسیال‌دموکرات‌ها (SPÖ) و حزب لیبرال نئوس ـ اعلام کرد قصد دارد از سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ ممنوعیت حجاب را برای دختران زیر ۱۴ سال اجرا کند. FPO با اشاره به این طرح گفت این اقدام «تنها می‌تواند آغاز کار باشد».

حزب آزادی که در آخرین انتخابات سراسری با ۲۸٫۸ درصد آرا به قوی‌ترین فراکسیون پارلمان تبدیل شد، به دلیل گفتمان آشکار اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه به‌طور مکرر مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. یک گزارش از سازمان مردم‌نهاد اتریشی «SOS Mitmensch» نشان می‌دهد رهبر این حزب، هربرت کیکل، در ویدئویی تبلیغاتی چهره‌ای «تیره و کابوس‌وار» از اتریش امروز ارائه داده و مسلمانان و سیاه‌پوستان را به‌عنوان تهدید به تصویر کشیده است.

در همین گزارش، اظهارات دو نماینده حزب در شورای ملی، دگمار بلاکوویچ و زوزانه فوست، نیز برجسته شده که کودکان مسلمان را «مختل‌کننده» خوانده و از تعابیری مرتبط با تئوری راست‌افراطی «جایگزینی جمعیتی» استفاده کرده بودند.

تنش‌ها زمانی بیشتر شد که در فوریه ۲۰۲۵، یکی از اعضای منتخب شورای شهری این کشور وابسته به حزب افراطی آزادی اتریش، ویدئویی در تیک‌تاک منتشر کرد که در آن خطاب به پناهجویان گفت: «می‌دانید جای واقعی‌تان کجاست: داخل کوره.» او همچنین با به‌کار بردن واژه تحقیرآمیز افزود: «شما و خانواده‌هایتان باید بروید داخل اتاقک.» جمله‌ای که اشاره‌ به اتاق‌های گاز نازی‌ها دارد.

