تحقیقات رسمی در فرانسه پس از هتک حرمت قرآن در مسجد الرحمة

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور فرانسه از آغاز تحقیقات درباره اقدامات تخریب و هتک حرمت در مسجد «الرحمة» شهر «لو پوی-آن-ولی» در منطقه «اوت-لوآر» خبر داد؛ اقدامی که پس از کشف نسخه‌های پاره‌شده قرآن کریم و کتاب‌های دینی رها شده بر زمین در یکی از سالن‌های نماز این مسجد در صبح روز یکشنبه گذشته صورت گرفت.

«لوران نونز» در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، تأکید نمود: «اعمال ضد دینی هیچ جایگاهی در جمهوری ما ندارند» و با شدت این اقدام را محکوم کرد.

فرد یا افرادی در زمانی که سالن مسجد خالی از نمازگزاران بود، وارد آن شده، نسخه‌هایی از قرآن را پاره کرده و تعدادی از کتاب‌های دینی را تخریب کرده‌اند، بدون آنکه پیامی یا شعاری از انگیزه خود بر جای بگذارند.

یکی از مسئولان مسجد در صفحه فیسبوک این مرکز دینی نوشت: «پلیس بلافاصله در محل حاضر شد، اثر انگشت‌ها را برداشت و دیسک ضبط دوربین‌های مداربسته را توقیف کرد. آنچه رخ داد اقدامی خطرناک بود، اما در حد خسارت مادی باقی ماند و همه اعضای جامعه در سلامت هستند.»

استاندار منطقه نیز حمایت کامل خود را از مدیریت مسجد اعلام کرد و گفت: نیروهای امنیتی به طور کامل بسیج شده‌اند تا ابعاد این حمله روشن شود.

شورای فرانسوی دین اسلام (CFCM) نیز این حمله را محکوم کرده و آن را «اقدامی اسلام‌هراسانه و خطرناک» دانست که به‌طور نمادین کتاب مقدس مسلمانان را در مکان عبادت هدف قرار داده است. این شورا از مسلمانان فرانسه خواست تا در برابر تکرار چنین اقدامات، هوشیاری کامل داشته باشند.

از سوی دیگر، بنجامین سوریل، عضو مخالف در شورای شهر، از شهروندان دعوت کرد تا در تجمعی مقابل ساختمان فرمانداری شرکت کنند و مخالفت خود را با «هرگونه خشونت علیه افراد و اماکن مذهبی» نشان دهند.

