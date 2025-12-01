به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی تبیینی «قانون اساسی؛ میثاق بزرگ ملی، دینی و انقلابی» امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ باحضور دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در محل سالن اجتماعات این دفتر برگزار شد.
وی در این نشست ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین نعمتهای کشور دانست و آن را عامل عبور نظام از سختترین شرایط طی ۴۵ سال گذشته عنوان کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: متن قانون اساسی بازتابدهنده تجربههای تاریخی ملت ایران است و حساسیتهای آن در موضوعاتی همچون قراردادهای خارجی و استخدام نیروهای بیگانه ریشه در گذشته کشور دارد.
دکتر طحاننظیف گفت: قانون اساسی دغدغهها و رویاهای ملت بزرگ ایران را تبدیل به قواعد حقوقی کرده و حقوقی برای مردم به رسمیت شناخته که در تاریخ ایران بیسابقه است.
وی همهپرسی ۱۲ فروردین ۵۸ را نمونه روشن تکیه قانون اساسی بر آرای مردم دانست.
برخی مشکلات ناشی از بیتوجهی به قانون اساسی است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه بیتوجهی به اصول قانون اساسی را از عوامل بروز مشکلاتی مانند آلودگی هوا و کمآبی اعلام کرد و گفت: محیط زیست در این قانون جایگاهی برجسته دارد.
وی افزود: جریانهای دانشجویی باید مطالبات خود را مبتنی بر قانون اساسی مطرح کنند.
دکتر طحاننظیف همچنین تحققبخشی و پایبندی چهرههایی مانند شهید سلیمانی و شهید تهرانی مقدم به قانون اساسی را عامل تقویت اقتدار و انسجام کشور دانست.
وی خاطرنشان کرد که حتی در وقایعی نظیر جنگ ۱۲ روزه مبتنی بر قانون اساسی روند اداره کشور دچار خلل نشد.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مبتنی بر نفی سلطهجویی و سلطه. پذیری و حفظ استقلال دانست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان بر نقش ایمان و نگاه مکتبی نیروهای مسلح در حراست از کشور طبق قانون اساسی تأکید کرد.
گفتنی است؛ در این نشست سه تفاهمنامه بین پژوهشکده شورای نگهبان و دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان چهارمحال و بختیاری با دانشگاههای شهرکرد و آزاد اسلامی و مدیریت حوزه علمیه این استان به منظور برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی قانون اساسی برای دانشجویان و طلاب به امضا رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامهها ارتقای سطح آگاهی حقوقی، تقویت مبانی اندیشه حقوق اساسی و تبیین جایگاه قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
