شکایت وکیل مسلمان در دارمشتات آلمان رد شد: حجاب در دادگاه ممنوع!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه اداری شهر دارمشتات در ایالت هسن آلمان با تأیید تصمیم وزارت دادگستری ایالت هِسن اعلام کرد که قاضی، دادستان یا وکیل در این ایالت هنگام ارتباط با طرفین پرونده اجازه استفاده از پوششهای دارای بار مذهبی، از جمله حجاب اسلامی، را ندارد. این رأی پس از آن صادر شد که یک وکیل مسلمان از رد شدن درخواست خود برای اشتغال در دستگاه قضایی شکایت کرده بود.
در این حکم که روز دوشنبه منتشر شد، دادگاه مدعی شد پوشش مذهبی در جایگاه قاضی یا دادستان با اصل «بیطرفی جهانبینانه و دینی» و همچنین «کارکرد درست دستگاه قضایی» در تعارض است.
دادگاه با تأکید بر اینکه آزادی دینی شاکی مهم است، اعلام کرد این محدودیت فقط در حد ضروری اعمال میشود؛ یعنی از او فقط در زمان حضور در جلسه و هنگام برخورد با طرفین پرونده خواسته میشود حجاب نداشته باشد. حکم دادگاه نهایی نیست و امکان اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد.
