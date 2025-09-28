به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لیلا العلی در فوریه ۲۰۲۴ پس از سخنرانی در شورای شهر شارلوت در کشور ایالات متحده آمریکا در حمایت از فلسطینیان و تشویق به خروج سرمایه‌ها از رژیم صهیونیستی، بازداشت شد.

مأموران پلیس آمریکا در بازداشتگاه برای گرفتن عکس از او خواسته بودند حجاب سرش را بردارد و درحالیکه دستبند به دست داشت، خود مأموران دست به این اقدام زدند.

حالا پس از گذشت بیش از یک سال از اتفاق، با اعلام شورای روابط آمریکایی-اسلامی، دفتر کلانتری شهرستان ملنبرگ در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، سیاست جدیدی را اتخاذ کرده که به بازداشت‌شدگان اجازه می‌دهد پوشش‌های مذهبی خود را هنگام پذیرش و حین بازداشت حفظ کنند.

این تغییر سیاست با پیگیری لیلا العلی و وکیل او صورت گرفت که در پی این تغییر سیاست، عکس بازداشت او هم حذف و اتهامات پاک شد.

همچنین موارد مشابهی در دیگر نقاط ایالات متحده آمریکا گزارش شده که زنان مجبور شده‌اند برای عکس بازداشت خود حجاب سرشان را بردارند.

