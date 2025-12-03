ترامپ: مهاجران سومالی در آمریکا جایی ندارند/ ایلهان عمر زباله است!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، با حمله شدید به مهاجران سومالیایی اعلام کرد که آنان نباید در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در ایالت مینهسوتا دادستانها میگویند بیش از یک میلیارد دلار به خدمات اجتماعی غیرواقعی اختصاص یافته که بخش زیادی از آن از طریق فاکتورهای جعلی مرتبط با آمریکاییهای سومالیتبار بوده است.
ترامپ در نشست کابینه خود گفت: «سومالیها در کشورشان چیزی ندارند، فقط یکدیگر را میکشند.» وی افزود: «کشورشان وضعیت خوبی ندارد و دلیل آن روشن است؛ کشورشان فاسد است و ما نمیخواهیم آنان را در کشور خود داشته باشیم.»
ترامپ که سابقه طولانی در حمله به اقلیتها و ترویج نظریههای توطئه دروغین دارد، بار دیگر با ادبیاتی تند علیه مهاجران سومالیایی سخن گفت. او تأکید کرد: «ما در نقطهای حساس قرار داریم؛ اگر به پذیرش زباله در کشور ادامه دهیم، در مسیر اشتباه حرکت خواهیم کرد.»
وی همچنین آمریکاییهای سومالیتبار را «بیفایده» خواند و به شدت به ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره از مینهسوتا که اصالتاً اهل سومالی است، حمله کرد و گفت: «ایلهان عمر زباله است، دوستانش هم زبالهاند. باید به جایی که آمدهاند بازگردند و آنجا را اصلاح کنند.»
ایلهان عمر در واکنش به این سخنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وسواس او نسبت به من ترسناک است. امیدوارم کمک لازم را که به شدت نیاز دارد دریافت کند.»
ترامپ هفته گذشته نیز وضعیت حمایت موقت از مهاجران سومالی در مینهسوتا را لغو کرد و این اقدام را «راهی برای مقابله با جرم» دانست. در همین ایالت، دادستانها در حال بررسی طرحهای متعدد برای سرقت از مالیاتدهندگان هستند، از جمله ادعاهای دروغین درباره تغذیه کودکان در دوران کرونا.
مینهسوتا ایالتی با گرایش تاریخی به دموکراتها و پذیرای موجهای پناهندگان است و جمعیت بزرگی از سومالیها در آن زندگی میکنند. این رسوایی ابعاد سیاسی گستردهتری نیز دارد و دامنه آن به تیم والز، فرماندار دموکرات ایالت، کشیده شده که سال گذشته نامزد معاونت ریاستجمهوری حزب بود.
ترامپ همچنین هفته گذشته دستور توقف صدور تمامی ویزاهای افغانها را صادر کرد؛ اقدامی که پس از تیراندازی یک افغان به دو عضو گارد ملی در واشنگتن انجام شد و به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دیگری انجامید. فرد مهاجم، رحمنالله لاکانوال، پیشتر عضو یک نیروی همکار تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای مبارزه با طالبان بود و پس از خروج نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۱ در قالب برنامه اسکان مجدد وارد ایالات متحده شد.
