مسلمانان شادی و رضایت بیشتری در زندگی دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مطالعه جدید که توسط موسسه بریتانیایی تأثیر ایمان در زندگی (IIFL) انجام شده، نشان میدهد افراد معتقد و با ایمان از سلامت عاطفی بالاتری برخوردار هستند.
همچنین طبق نظرسنجی آنلاین شرکت «وایتاستون اینسایت» که با مشارکت ۲۰۶۸ بزرگسال بریتانیایی از سه گروه مسیحی، مسلمان و بیدین انجام شده، مسلمانان به طور مداوم بالاترین سطح رضایت از زندگی، خوشبینی نسبت به آینده و اطمینان به تواناییشان در مواجهه با چالشهای زندگی را گزارش کردند.
دو سوم مسلمانان اعلام کردند که قادرند با هر پیشامدی در زندگی روبرو شوند، در حالی که این نگرش در میان مسیحیان ۴۸ درصد و در افراد بیدین ۳۶ درصد بود.
