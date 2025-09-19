دو نفر از هر سه مسلمان در فرانسه قربانی نژادپرستی هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهش که توسط مؤسسه «ایفُوپ» با حمایت مسجد بزرگ پاریس انجام شده، اشکال مختلف تبعیض علیه مسلمانان ساکن فرانسه را بررسی کرده و نتایج آن شوکه‌کننده بود؛ چراکه نشان داد اسلام‌هراسی در این کشور به طور مداوم در حال افزایش است.

طبق این پژوهش، پرسش اصلی بسیار روشن بود که آیا فکر می‌کنید طی پنج سال گذشته قربانی رفتارهای نژادپرستانه بوده‌اید؟. ۶۶ درصد از مسلمانان فرانسه پاسخ مثبت دادند، در مقابل، تنها ۱۸ درصد از پیروان دیگر ادیان چنین پاسخی دادند.

نتایج نشان داد که نیمی از مسلمانانی که از تبعیض خبر دادند، دلیل آن را دین خود دانستند، ۲۵ درصد آن را به ملیت واقعی یا فرضی خود نسبت دادند و ۲۲ درصد آن را به رنگ پوست ربط دادند.

گسترش پیوسته پدیده تبعیض علیه مسلمانان

در گزارش رصد تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه تأکید شده که این پدیده همچنان در حال گسترش است. مسئولان گزارش ترجیح داده‌اند از اصطلاح «مسلموفوبیا» به جای «اسلاموفوبیا» استفاده کنند تا روشن شود که هدف حملات، فرد مسلمان (یا فردی که مسلمان تلقی می‌شود) فارغ از میزان پایبندی او به دین است.

این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی تلفنی از ۱۰۰۵ مسلمان و یک پرسش‌نامه آنلاین که نزدیک به هزار مسلمان مقیم فرانسه در سال ۲۰۲۳ در آن شرکت کردند، تهیه شده است.

این پژوهش، خلائی را پر کرده که سال‌ها انجمن‌های ضدنژادپرستی بر آن تأکید داشتند؛ چراکه آمار رسمی وزارت کشور تنها شکایات ثبت‌شده در مورد حملات ضد مسلمانان را شامل می‌شود.

با این حال، تناقض جالب توجهی وجود دارد، تنها ۶۶ درصد مسلمانان گفتند در صورت مواجهه با تبعیض، شکایت رسمی می‌کنند و این عدد در میان کسانی که پیش‌تر تبعیض دینی را تجربه کرده‌اند، به ۵۸ درصد کاهش می‌یابد.

زمینه‌هایی که بیشترین تبعیض در آن گزارش شده شامل بررسی هویت توسط پلیس بر اساس ظاهر، فرآیند یافتن کار و جستجوی مسکن است.

مقام‌های فرانسه در ژوئیه گذشته اعلام کردند که اقدامات ضد مسلمانان ثبت‌شده تا نیمه سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته و حملات به افراد سه برابر شده است.

طبق داده‌های وزارت کشور فرانسه، در پنج ماه نخست سال جاری ۱۴۵ اقدام ضد مسلمانان به ثبت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ تنها ۸۳ مورد بود. همچنین، تعداد حملات مستقیم علیه افراد ۲۰۹ درصد افزایش یافت و به ۹۹ مورد رسید؛ در مقایسه با ۳۲ حمله در سال قبل، که بیش از دو سوم کل اقدامات ضد مسلمانان را تشکیل می‌دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸