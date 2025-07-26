به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار نتایج یک نظرسنجی جدید درباره دیدگاه مردم بریتانیا در مورد اسلام، روزنامه گاردین، با انتشار یادداشتی تحلیلی هشدار داد که اسلامهراسی در جامعه این کشور به امری پذیرفتهشده و رایج تبدیل شده است.
بهگزارش گاردین، نظرسنجی مؤسسه YouGov نشان میدهد ۵۳ درصد از مردم بریتانیا معتقدند اسلام با ارزشهای بریتانیایی سازگار نیست. همچنین ۴۱ درصد از پاسخدهندگان، اسلام را دارای تأثیر منفی بر جامعه میدانند و یکسوم آنها باور دارند که این دین به خشونت دامن میزند. در عین حال، نیمی از افراد بر این باورند که زنان مسلمان تحت فشار برای پوشیدن حجاب هستند!
گاردین در تحلیل خود مینویسد: این آمارها نتیجه بیستوپنج سال بازنمایی منفی اسلام در رسانهها و فضای سیاسی است که ابتدا با تمرکز بر گروههای افراطی آغاز شد، اما به تدریج به کل جامعه مسلمانان تعمیم یافت.
این روزنامه تأکید میکند که نهادهای قدرت، رسانهها و حتی گفتمان سیاسی رایج، در نهادینهکردن این نگاه تبعیضآمیز نقش داشتهاند. گاردین با ابراز نگرانی از این روند هشدار داده است که چنین نگرشهایی، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و پایههای همزیستی را تهدید میکند.
**************
پایان پیام/ 345