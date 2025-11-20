به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در طول بیش از ۳۰ سال حضور شهید سیدحسن نصرالله در سمت دبیرکلی حزب‌الله، شخصیت‌های بسیار بزرگی از ایرانی‌ها، با او همکاری مستقیم داشته‌اند که برخی از آن‌ها به شهادت رسیده‌اند که شاخص‌ترین این شهیدان، شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ اما در میان شخصیت‌هایی ایرانی که در قید حیات هستند و خدمات فراوانی به سرزمین لبنان و جبهه مقاومت شیعیان داشته است، نام «سید عیسی طباطبایی» از هر شخصیت دیگر ایرانی برجسته‌تر است.

سید عیسی طباطبایی اگرچه زاده نجف است، اما پدر او «سید علی‌اصغر»، زاده دامغان بود. سید از خاندان سادات طباطبایی اردکان است. پدر که از شاگردان مرجع عالی شیعه، سید ابوالحسن اصفهانی بود، چند ماه قبل از فرزندش فوت می‌کند و به همین دلیل نام فرزندش را «عیسی» می‌گذارند.

سید عیسی بعد از زندگی کوتاه در نجف، به واسطه خانواده پدری خویش، به دامغان آمد و تحصیلات حوزوی‌اش در این شهر آغاز شد، تحصیلاتی که در قم، کرمانشاه و نجف ادامه یافت و حاصل آن علاوه بر توانمندی‌های علمی و آشنایی با گروهی از اساتید فقه و اصول و عرفان و اخلاق، مجموعه‌ای از سلوک اخلاقی و عرفانی را در وجود او به یادگار گذاشت. رفتارهایی که هم در زندگی زاهدانه و عارفانه وی خود را نشان داده و هم در رفتار جهادی و سلوک اجتماعی سید خود را نمایان کرده است.

باور اینکه یک روحانی، در کنار مسئولیت مهم نمایندگی امام خمینی(ره) در لبنان و تلاش‌های متعدد خود ارتقای توان خدماتی و گسترش حرکت جهادی در آن سرزمین، بارها برای شرکت در جنگ تحمیلی هشت ساله به ایران سفر کرده باشد، شاید کمی مشکل به نظر برسد، اما تصاویر کوتاه ضبط شده از ایشان در جبهه‌های جنگ ایران توسط گروه «روایت فتح»، نشان از ویژگی‌های خاص «سید عیسی طباطبایی» دارد.

مبارزات «سید عیسی» در کرمانشاه و همراهی با امام در مبارزات با پهلوی، او را تحت تعقیب ساواک قرار داد و پس از حدود سه سال مبارزه، در سال ۱۳۴۵ به نجف هجرت کرد و در سال ۱۳۵۱ برای دور شدن از محدودیت‌های سیاسی در عراق، به لبنان مهاجرت کرد تا سرآغازی بر اقداماتی درخشان در طول ۵۰ سال تلاش در این منطقه باشد.

او از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ در کنار مبارزان مسلمان در لبنان بود و به‌عنوان یار نزدیک امام موسی صدر، توانست خدمات بسیاری به شیعیان این کشور ارائه کند.

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در ایران بود و پس از مدتی به‌عنوان نماینده امام خمینی(ره) به لبنان بازگشت. از سال ۱۳۶۸ و بعد از امام نیز به‌عنوان وکیل تام‌الاختیار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، در لبنان فعالیت داشت.

این تلاش‌های متعدد در دهه‌های مختلف، در اوج تحولاتی بنیادین در منطقه بود که پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، حضور آمریکا در منطقه و نبردها با دولت صدام، اشغال بیروت توسط رژیم صهیونیستی، درگیری‌های داخلی در لبنان، تشکیل حزب‌الله و موارد دیگر تنها اندکی از این تحولات گسترده بوده است.

«سید عیسی طباطبایی» در تمامی این تحولات و در همه این سال‌ها، هیچ گاه از مسیر مستقیم خارج نشد و این بصیرت در هدف و استواری در جهاد بارها مورد تقدیر مقام معظم رهبری و شهید سیدحسن نصرالله قرار گرفت.

در بخش‌های بعدی این نوشته، گزارش اجمالی از تلاش‌های وی در منطقه لبنان با تاکید بر گسترش خدمات عمومی و ایجاد ساختارهای راهبردی در حزب‌الله لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

