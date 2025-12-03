به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئون آمریکایی در سخنانی کمسابقه، سیاستهای مداخلهجویانه دولت آمریکا در قبال ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای براندازی دولت نیکلاس مادورو از مسیر نظامی، منطقه را با بحران تازهای روبهرو خواهد کرد. این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که واشنگتن طی هفتههای اخیر حضور نظامی خود در دریای کارائیب را به بزرگترین سطح از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ رسانده است.
دولت دونالد ترامپ که کارزار فزایندهای را علیه کاراکاس دنبال میکند، مادورو را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر متهم کرده؛ ادعایی که دولت ونزوئلا آن را «ساختگی و زمینهساز مداخله خارجی» توصیف کرده است. همزمان، ارتش آمریکا بیش از ۲۰ حمله علیه شناورهای مشکوک در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که به کشتهشدن دستکم ۸۳ نفر انجامیده است؛ اقدامی که ناظران آن را بخشی از فشار نظامی بر دولت ونزوئلا میدانند.
رهبر کاتولیکهای جهان که در پرواز بازگشت از سفر ششروزه خود به ترکیه و لبنان با خبرنگاران گفتگو میکرد، گفت کلیسا در پی «آرامسازی اوضاع» است؛ زیرا «در چنین بحرانهایی، مردم قربانی اصلی هستند، نه صاحبان قدرت». او همچنین به تماس تلفنی اخیر رؤسایجمهور آمریکا و ونزوئلا اشاره کرد؛ تماسی که بنا بر گزارشها با تهدید ترامپ برای مجبور کردن مادورو به کنارهگیری همراه بوده است.
پاپ ۷۰ ساله که پس از درگذشت پاپ فرانسیس در ماه مه انتخاب شد، تأکید کرد که هرگونه «اقدام یا عملیات، حتی در حد احتمال یک تهاجم به خاک ونزوئلا»، اقدامی خطرناک و مغایر با راهحلهای انسانی و دیپلماتیک است. او خطاب به واشنگتن گفت اگر ایالات متحده واقعاً به دنبال تغییر در ونزوئلاست، باید بهجای نیروی نظامی، از مسیر «گفتوگو و حتی فشار اقتصادی» عمل کند.
رهبر کاتولیکهای جهان همچنین از سران سراسر خاورمیانه درخواست کرد تا به فریادهای مردم خود برای صلح گوش دهند و مسیر خود را از «وحشت جنگ» تغییر دهند. پاپ افزود: منطقه به طور کلی برای غلبه بر اختلافات سیاسی، اجتماعی و مذهبی به رویکردهای جدیدی نیاز دارد.
پاپ لئو در این سفر همچنین با انتقاد از جریانهای ضد مهاجر در غرب که «ترس از اسلام» را دامن میزنند، همکاری میان مسیحیان و مسلمانان در لبنان را الگویی برای اروپا و آمریکا دانست. او در پایان از برنامههای آتی دفتر پاپی برای سفر به قاره آفریقا، ازجمله احتمال سفر به الجزایر خبر داد؛ رویکردی که به گفته تحلیلگران میتواند پیام روشنی علیه سیاستهای سلطهجویانه و مداخلهمحور قدرتهای غربی در مناطق حساس جهان باشد.
