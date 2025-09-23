ترامپ باعث افزایش اتحاد ملی در ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت: دشمنی های دولت امریکا علیه کشورش نتیجه عکس داد و همبستگی همه ارگان های کشور را بیش از گذشته تحکیم کرد و برنامه های آمریکا شکست خورد.

رئیس جمهور ونزوئلا با قدر دانی از استقبال مردم از فراخوان آمادگی برای دفاع از میهین خاطر نشان کرد: واکنش ونزوئلا در مواجهه با تحریکات امریکا، متانت، آرامش و قاطعیت بود که باعث از بین رفتن استراتژی ایالات متحده که شامل روایت نادرست، تشدید تنش‌ها و ایجاد حادثه‌ای برای توجیه مداخله شد.

مادورو با اشاره به اینکه با شجاعت و آمادگی، برای هر موقعیتی که ممکن است پیش بیاید آماده خواهیم بود، افزود: اتهام های بی اساس دولت امریکا ضد ونزوئلا را هیچ کس باور نکرد زیرا که بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی مبارزه با جرم سازمان ملل، سازمان جهانی گمرک و اتحادیه اروپا بارها مبارزه قاطع ونزوئلا با قاچاق مواد مخدر را تایید کرده اند.

رئیس جمهور ونزوئلا اضافه کرد: کمپین دشمنی واشنگتن نه تنها شکست خورد، بلکه یک اجماع ملی ایجاد کرد که شامل حمایت ۹۰ درصدی مردم از حاکمیت و حفاظت از صلح شد.

وی به نتایج نظرسنجی‌های مستقل اشاره کرد: که نشان دهنده تمایل ۶۸ درصدی ونزوئلایی‌ها برای دفاع از کشور با سلاح در صورت تجاوز است، در حالی که عدم پذیرش دولت ایالات متحده به ۹۳ درصد می‌رسد.

رئیس دولت ونزوئلا افزود: مطالعات و آمار نشان می‌دهد که بر اساس بررسی های گروه‌های اقتصادی مستقل، حمایت از رئیس جمهور و دولت بولیواری به ۶۱ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از زمان انتخاب او است.

مادورو تأکید کرد: که حمایت از گروههای راست افراطی طرفدار امریکا در ونزوئلا، که از سوی واشنگتن حمایت می‌شود، به ۶ درصد کاهش یافته و این جریان را عملاً در آستانه ناپدید شدن قرار داده است.

فرمانده کل قوای ونزوئلا با تأکید بر اینکه تجاوزهای امریکا، وحدت ملی و حمایت بین‌المللی از جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های آمریکای لاتین، کارائیب و سراسر جهان را تقویت کرده است، اظهار داشت: اگر آنها به دنبال تضعیف ونزوئلا از نظر سیاسی، اقتصادی یا روانی بودند، به نتیجه‌ی معکوس رسیدند.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین خواستار دو چندان کردن تلاش‌ها برای دفاع از حاکمیت ملی، صلح و عدالت اجتماعی در مواجهه با کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و تهدیدهای خارجی شد.

وی با اشاره به چهره‌های تاریخی مانند سیمون بولیوار و هوگو چاوز اعلام کرد: برای ما، آزادی هیچ جایگزینی ندارد و ما هرگز برده کسی نخواهیم بود.

مادورو تأکید کرد: بر خلاف دولت امریکا، مردم ایالات متحده جنگ بیشتری نمی‌خواهند، چه برسد به جنگ در کارائیب و آمریکای جنوبی که بسیار دشوار خواهد بود.

.............

پایان پیام/ 218

