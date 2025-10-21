به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه ضمن محکومیت اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا، هشدار دادند این اقدامات شامل تهدیدها و عملیاتهای مخفی، ناقض قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل است و میتواند صلح و امنیت در منطقه کارائیب را به خطر اندازد.
کارشناسان در این بیانیه اعلام کردند: چنین اقداماتی اصول بنیادین بینالمللی مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر یا تهدید به استفاده از زور نظامی علیه آنان را نقض میکند و میتواند تنشها را به طور جدی تشدید کند.
آنها همچنین نسبت به گزارشهایی درباره تجمع نظامی آمریکا در کارائیب و عملیاتهای مرگبار اخیر نیروهای آمریکایی علیه کشتیهای ونزوئلایی که گفته میشود در قاچاق مواد مخدر دست داشتهاند، ابراز نگرانی کردند و گفتند: استفاده از قدرت ویرانگر در آبهای بینالمللی بدون مجوز قانونی، نقض حقوق بینالملل دریایی و مصداق اعدامهای خارج از قاعده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند هرگونه آمادگی برای عملیات نظامی مستقیم یا مخفی «نقض جدیتر منشور سازمان ملل» محسوب میشود و نسبت به برچسب زدن گروههای جنایی ونزوئلایی به عنوان سازمانهای تروریستی توسط رئیسجمهور آمریکا و توجیه اقدامات نظامی هشدار دادند.
کارشناسان خاطرنشان کردند این گروهها حملهای به آمریکا نکردهاند و بنابراین هیچ حقی برای دفاع از خود وجود ندارد.
کارشناسان همچنین با استناد به ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل با تأکید بر اینکه تاریخچه طولانی مداخلات خارجی در آمریکای لاتین نباید تکرار شود، از واشینگتن خواستند حملات و تهدیدهای غیرقانونی را متوقف کرده، به قوانین بینالمللی احترام گذاشته و تعهد خود به منشور سازمان ملل را دوباره تأیید کند.
گفتنی است ارتش آمریکا در دو ماه گذشته دستکم 32 نفر را در حملات دریایی نزدیک سواحل ونزوئلا کشته است بدون آنکه هویت قربانیان یا دلایل حمله را به کنگره یا افکار عمومی اعلام کند.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، به تازگی در سخنرانی تلویزیونی گفت که آمریکا در حال توطئه آشکار برای تغییر حکومت و سرقت منابع طبیعی ونزوئلا است. او این سخنان را در واکنش به مجوز عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که توسط دونالد ترامپ اعلام شده، مطرح کرد و بر اتحاد ملی ونزوئلا برای مقابله با این تهدیدها تأکید ورزید.
