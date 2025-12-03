خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی، رئیس جامعةالمصطفی العالمیه، و حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)،تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه امضا شد. طرفین بر گسترش تبادلات علمی و فرهنگی با محوریت ظرفیت‌های شیراز تأکید کردند.

دکتر عباسی در ابتدای این نشست، ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت همراه تولیت حرم، جامعةالمصطفی را به عنوان یک مرکز علمی بین‌المللی معرفی کرد که آماده در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های خود به مراکز علمی و فرهنگی سراسر کشور است و در عین حال خواستار بهره‌مندی از تجربیات سایر مراکز شد.

رئیس جامعةالمصطفی با اشاره به اقبال گسترده بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی که موجب تأسیس این نهاد شد، اظهار داشت: «امروز ده‌ها هزار فراگیر از سراسر جهان در شعب داخلی و خارجی المصطفی مشغول به تحصیل هستند.»

وی افزود: بیش از ۱۳۰ ملیت در این مرکز حضور دارند و در سه حوزه اصلی علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی، بیش از ۲۰۰ رشته، گرایش و مقطع ارائه می‌شود. این خدمات شامل نظام آکادمیک تا مقطع دکترا، دوره‌های غیرحضوری، آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، جامعةالمصطفی را موفق‌ترین مرکز در گسترش زبان فارسی در جهان دانست و تأکید کرد که طلاب و دانش‌پژوهان این مرکز، پشتیبان دیپلماسی علمی و فرهنگی کشور در سراسر جهان محسوب می‌شوند. وی در پایان، این نهاد حوزوی را سرمایه‌ای مهم برای انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه خواند و آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی اعلام کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری، تولیت حرم شاهچراغ، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جامعةالمصطفی، حرکت این مجموعه را متناسب با زمان و در راستای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ارزیابی کرد.

وی به همکاری موفق دو نهاد در برگزاری همایش بین‌المللی «اندیشه‌های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی» در شیراز اشاره کرد و گفت که برکات این همایش همچنان در مجامع علمی ادامه دارد.

تولیت حرم شاهچراغ با اشاره به شهرت جهانی حرم مطهر، به ویژه پس از حملات تروریستی، اظهار داشت: «امروز حرم مورد استقبال فراوانی از سراسر جهان قرار گرفته است و این شرایط، وجهه بین‌المللی بسیار خوبی به شهر شیراز داده و فرصت مناسبی برای همکاری با جامعةالمصطفی فراهم می‌آورد.»

کلانتری در پایان با اشاره به سابقه علمی شهر شیراز، ابراز امیدواری کرد که با توجه به وجود استعدادها و مطالبات موجود، گام‌های مؤثری در توسعه فعالیت‌های جامعةالمصطفی در این شهر برداشته شود.

پس از تبادل دیدگاه‌ها میان مسئولان دو طرف، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه به امضای نمایندگان جامعةالمصطفی و تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) رسید.

