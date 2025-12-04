وزیر کشور فرانسه در مورد تهدیدات تروریستی در آستانه سال نو میلادی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لوران نونز در پیامی مکتوب خطاب به فرمانداران و روسای نیروهای انتظامی فرانسه نوشت: با توجه به سطح بسیار بالای تهدید تروریستی، از شما میخواهم که حداکثر هوشیاری را حفظ کرده و اقدامات امنیتی را در سراسر کشور تقویت کنید.
وی در این پیام که دیروز (چهارشنبه) ارسال شده است «بسیج کامل سرویسهای اطلاعاتی در شناسایی، پیشگیری و در صورت لزوم، خنثی کردن تهدیدات تروریستی» را خواستار شد.
نونز این پیام که به اطلاع لو فیگارو رسیده است، به فرمانداران و روسای نیروهای انتظامی فرانسه یادآوری میکند که «بازارهای کریسمس مکانهایی برای تجمعات مردمی و نمادین هستند که ممکن است هدف اقدامات خشونتآمیز یا اعتراضی مانند حملات استراسبورگ در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ و برلین (آلمان) در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ قرار گیرند.»
وزیر کشور فرانسه که نیروهای پلیس تحت نظر وی فعالیت میکنند، نوشت: برای رویدادهایی احتمالی که تعداد زیادی از مردم را گرد هم میآورند، اقدامات اداری لازم برای تضمین شرایط امنیتی مطلوب (دستورات ممنوعیت و محدود کردن پارکینگ، ترافیک و غیره) را صورت دهید. همچنین توجه ویژهای به مدیریت جریان عابران پیاده برای بهینهسازی حفاظت و کنترل آنها صورت گیرد.
تاکید بر نظارت تصویری
نونز با درخواست «مشورت با همه ذینفعان در زنجیره امنیتی (مقامات منتخب، شرکتهای امنیتی خصوصی، کمیتهها و انجمنها، اپراتورهای حمل و نقل و غیره) برای بسیج و هماهنگی منابع امنیتی و اضطراری» بر ضرورت «حمایت از نظارت تصویری شهری به طور سیستماتیک» تاکید کرد.
وزیر کشور فرانسه در مواجهه با این تهدید احتمالی، دستور اجرای «حضور قابل مشاهده و بازدارنده نیروهای امنیتی داخلی و در صورت لزوم، سربازان عملیات شهری» را صادر کرد.
همانطور که روزنامه فیگارو روز چهارشنبه فاش کرد، از سال ۲۰۱۹ تاکنون حداقل ۴۲۹ پرونده برای اقدامات تروریستی گشوده شده است. در سال ۲۰۲۵ نیز تعداد این پروندهها حدود ۵۱ مورد بوده که یعنی در سال جاری میلادی هر هفته یک پرونده تحقیقاتی در فرانسه گشوده شده است.
وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه به شبکه خبری «ب. اف. ام» گفت: با بررسی تبلیغات گروههای تروریستی متوجه میشویم که بازارهای کریسمس جزو اهداف هستند... درست مانند نیروهای انتظامی، مانند عبادتگاههای یهودیان، مانند تعدادی از نهادهای عمومی.
او تکرار کرد که داعش و القاعده «دیگر نمیتوانند حملات خود را به خاک فرانسه تعمیم دهند» اما میتوانند «سعی کنند افرادی را که از قبل در فرانسه حضور دارند، برای انجام حملات تحریک کنند.»
