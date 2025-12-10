احکام شطرنج

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: س. با توجه به این که در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره های آموزشی آن جایز است؟

ج. در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی شود، بنابراین بازی با آن بدون شرط بندی اشکال ندارد.

س . بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آن ها برای سرگرمی و بدون شرط بندی جایز است؟

ج. پاسور از آلات قمار است و بازی با آن جایز نیست؛ هر چند برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشد.

س. شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟

۱ ـ ساخت و خرید و فروش آن؛

۲ ـ بازی شطرنج؛

۳ ـ ایجاد مراکزی برای آموزش شطرنج و بازی با آن؛

ج. مانعی ندارد.

س . آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

ج. معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست.

س . بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلات بدون شرط بندی چه حکمی دارد؟

ج. حکم بازی با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذکور فرقی بین بازی با آن ها در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.