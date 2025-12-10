هشدار سازمان ملل: پیشروی نیروهای واکنش سریع، بحران انسانی را تشدید خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، هشدار داد که پیشروی نظامی نیروهای واکنش سریع در سودان می‌تواند موج تازه‌ای از آوارگی جمعی به سوی کشورهای همسایه ایجاد کند، زیرا دامنه درگیری‌ها و خشونت‌ها رو به گسترش است.

این هشدار پس از آن مطرح شد که نیروهای واکنش سریع کنترل شهر الفاشر در اقلیم دارفور را به دست گرفتند؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آنان از زمان آغاز جنگ با ارتش سودان در حدود دو سال و نیم پیش محسوب می‌شود. این نیروها همچنین در ماه جاری به سمت شرق در منطقه کردفان پیشروی کرده و بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور را تصرف کردند.

گراندی اشاره کرد که بیشتر کسانی که در نتیجه درگیری‌های اخیر در کردفان آواره شده‌اند هنوز در داخل سودان هستند، اما اگر جنگ به شهرهای بزرگ مانند «الابیض» برسد، شرایط تغییر خواهد کرد. او در مصاحبه‌ای از بندر پورتسودان در شامگاه دوشنبه گفت: «اگر این شهرها درگیر جنگ شوند، مطمئنم شاهد موج جدیدی از آوارگی خواهیم بود».

وی افزود که سازمان‌های امدادی در کشورهای همسایه در «حالت آماده‌باش کامل» قرار دارند تا در صورت افزایش عبور آوارگان از مرزها بتوانند واکنش نشان دهند.

گفتنی است از زمان آغاز درگیری‌ها در آوریل 2023 (فروردین 1402) میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، ده‌ها هزار نفر کشته و بیش از 12 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در داخل و خارج کشور شده‌اند؛ بحرانی که سازمان ملل آن را «بدترین بحران انسانی جهان در حال حاضر» توصیف کرده است.

پس از سقوط الفاشر، آخرین پایگاه ارتش در دارفور، نیروهای واکنش سریع به سمت شرق و اقلیم نفت‌خیز کردفان حرکت کردند؛ منطقه‌ای شامل سه ایالت. همزمان گزارش‌هایی از کشتار جمعی، تجاوز و غارت توسط این نیروها منتشر شد که از سوی نجات‌یافتگان و سازمان‌های غیردولتی تأیید شده است.

.............................

پایان پیام/ 167