اعتراف فرستادۀ ترامپ به سوریه: برای تغییر نظام در ایران شکست‌ خوردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در سوریه، با اعتراف به سیاست مداخله‌جویانه واشنگتن و ضمن اظهار ناامیدی اظهار داشت آمریکا در گذشته دو بار تلاش کرده تا نظام ایران را تغییر دهد، اما این اقدامات هیچ نتیجه ملموسی نداشته است. او در مصاحبه با The National تأکید کرد که چنین رویکردهایی شکست خورده و نباید دوباره تکرار شوند.

باراک مدعی شد که تغییر نظام در ایران سیاست فعلی آمریکا نیست و هرگونه اختلاف با تهران باید در چارچوب منطقه‌ای و از طریق گفت‌وگوی کشورهای همجوار حل شود.

فرستاده ترامپ به سوریه مدعی شد که رئیس‌جمهور ترامپ آماده گفتگوهای واقعی با ایران است، اما تنها در صورتی که مقامات ایرانی «جدیت» و تعهد به مشارکت سازنده نشان دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ چندی پیش به نقش خود در طراحی و کنترل حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران اعتراف کرد و بارها به تجاوز به تاسیسات هسته‌ای ایران در بحبوحه مذاکرات بالیده است!

تام باراک همچنین مدعی شد ترامپ برنامه تغییر نظام در این را حمایت نمی‌کند و به جای آن، تلاش‌های منطقه‌ای را ترجیح می‌دهد.

وی درباره سوریه نیز گفت که آمریکا شاهد یک فرصت واقعی برای توافق میان دمشق و رژیم صهیونیستی بر سر مرزها و مناطق امن و بعد از آن حرکت به سمت عادی سازی روابط است.

