روایت فرستاده ویژه آمریکا به سوریه از دیدار ترامپ و احمد الشرع

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، جزئیات دیدار تاریخی رئیسجمهور سوریه احمد الشرع با دونالد ترامپ در کاخ سفید را فاش کرد و آن را نقطه عطفی در روابط منطقهای دانست که شامل توافقاتی بوده است.
باراک در بیانیهای رسمی اعلام کرد که دیدار هفته گذشته احمد الشرع با ترامپ در کاخ سفید، نخستین دیدار یک رئیسجمهور سوری از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ بود و آن را «تحولی تاریخی» در مسیر خروج سوریه از انزوا و ورود به مشارکت منطقهای توصیف کرد.
وی افزود که ترامپ اعلام کرده است که تمام تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو خواهد کرد تا فرصتی واقعی برای بازسازی و تعامل فراهم شود. در این دیدار، رئیسجمهور سوریه تعهد داد که به ائتلاف جهانی ضد داعش بپیوندد و در مبارزه با گروههای تروریستی همکاری کند.
باراک همچنین از نشست سهجانبهای با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن مرحله جدیدی از همکاریهای اقتصادی، دفاعی و مدنی سوریه با ترکیه و اسرائیل ترسیم شد. این نشست همچنین بر ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار جدید سوریه و تقویت آتشبس میان اسرائیل و حماس تأکید داشت.
وی نقش ترکیه را در این روند «شایسته تقدیر» دانست و از ائتلاف گسترده قطر، عربستان سعودی و ترکیه بهعنوان عامل بازگشت سوریه به جایگاه منطقهای خود یاد کرد.
در پایان، باراک خواستار لغو کامل قانون قیصر توسط کنگره آمریکا شد تا دولت جدید سوریه بتواند اقتصاد خود را احیا کند و مردم این کشور و همسایگانش از ثبات و شکوفایی بهرهمند شوند.
