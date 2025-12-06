»اسرائیل« تنها ۱۶ درصد از گاز توافق شده را وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت غزه روز شنبه اعلام کرد که اسرائیل از زمان اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در تاریخ ۱۰ اکتبر، تنها اجازه ورود ۱۰۴ کامیون گاز پخت و پز را به نوار غزه داده است، در حالی که این رقم باید ۶۶۰ کامیون می‌بود.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در بیانیه‌ای تأکید کرد که «تنها ۱۰۴ کامیون گاز از زمان برقراری آتش‌بس تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ وارد غزه شده است، در حالی که ۶۶۰ کامیون می‌بایست وارد می‌شد، بدین معنا که ما تنها حدود ۱۶ درصد از نیاز توافق شده را دریافت کرده‌ایم.»

این نهاد افزود که این آمار «حجم شکاف شدید میان توافقات انجام شده و آنچه را که اشغالگران عملاً اجرا می‌کنند، آشکار می‌سازد.»

دفتر رسانه‌ای غزه هشدار داد که این میزان ناچیز (۱۶ درصد) از گاز پخت و پز، «شکاف انسانی خطرناکی را ایجاد کرده که تمام جنبه‌های زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است.»

