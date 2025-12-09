ترامپ، تونی بلر را از شورای صلح غزه کنار گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، «تونی بلر» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا را از فهرست نامزدهای عضویت در «شورای صلح» ویژه غزه کنار گذاشته است. این اقدام پس از اعتراض چندین کشور عربی و اسلامی صورت گرفت.

طبق گزارش منتشرشده در روز دوشنبه، بلر تنها شخصیتی بود که ترامپ هنگام اعلام طرح ۲۰ بندی خود برای پایان دائمی جنگ میان اسرائیل و حماس در اواخر سپتامبر ۲۰۲4 (اوایل مهر ۱۴۰۳) معرفی کرده بود. ترامپ او را «مردی بسیار خوب» خوانده بود و بلر نیز این طرح را «جسورانه و هوشمندانه» توصیف کرده و آمادگی خود را برای همکاری در شورا اعلام کرده بود.

اما کشورهای عربی و اسلامی مخالفت آشکاری با حضور بلر در این جایگاه نشان دادند؛ دلیل آن نیز آسیب دیدن اعتبار او در خاورمیانه به‌خاطر حمایت قوی‌اش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و همچنین نگرانی از به‌حاشیه‌رفتن فلسطینیان در ساختار اداری پیشنهادی برای غزه عنوان شد.

ترامپ در اکتبر ۲۰۲4 (مهر ۱۴۰۳) نیز به احتمال وجود اعتراضات نسبت به انتصاب بلر اشاره کرده و گفته بود: «می‌خواهم مطمئن شوم که این گزینه برای همه قابل قبول است.»

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بلر که بیش از یک سال از طریق «مؤسسه تونی بلر» و با هماهنگی جرد کوشنر روی پیشنهادهایی درباره غزه کار کرده بود، دیگر عضو «شورای صلح» نخواهد بود، اما ممکن است در یک کمیته اجرایی کوچک‌تر با حضور مسئولان غربی و عربی، در کنار کوشنر و استیو ویتکاف مشارکت کند.

منابع مطلع به این روزنامه گفته‌اند که بلر همچنان گزینه‌ای برای ایفای نقش «در قالبی دیگر» در ترتیبات آینده غزه باقی مانده است و تأکید کرده‌اند که «آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها او را دوست دارند».

این روزنامه افزود که ساختار اداری پس از جنگ شامل تشکیل کمیته اجرایی جدیدی به ریاست «نیکولای ملادینوف» فرستاده پیشین سازمان ملل و وزیر دفاع سابق بلغارستان، خواهد بود تا رابط میان شورای صلح و کمیته فلسطینی فنی مسئول اداره امور روزمره غزه باشد. وظایف ملادینوف مشابه مسئولیت‌هایی است که در ابتدا برای بلر در نظر گرفته شده بود، یعنی نظارت بر مرحله انتقالی پس از جنگ.

فایننشال تایمز در پایان اشاره کرد که بسیاری از جزئیات طرح پس از جنگ همچنان نامشخص است؛ از جمله ترکیب کمیته فلسطینی و جزئیات نیروی بین‌المللی پیشنهادی برای تأمین امنیت غزه، زیرا تاکنون هیچ کشوری آمادگی خود را برای مشارکت اعلام نکرده و مأموریت، اندازه و ساختار فرماندهی آن مشخص نیست.

