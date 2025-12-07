به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای حقوقی، سیاسی و انسانی داخلی و بینالمللی، حمله «فاجعهبار» نیروهای واکنش سریع به یک مهدکودک و بیمارستان در شهر کلوقی واقع در ایالت جنوب کردفان سودان را به شدت محکوم کردند؛ حملهای که دهها قربانی بر جای گذاشت و بیشتر آنان کودکان بودند.
دولت سودان اعلام کرد شمار قربانیان این حمله که با استفاده از پهپادها صورت گرفت، به ۷۹ کشته از جمله ۴۶ کودک و همچنین ۳۸ زخمی رسیده است. وزارت خارجه سودان این اقدام را نسلکشی هولناک خوانده و آن را ادامه حملات سازمانیافته علیه غیرنظامیان دانست.
این وزارتخانه هشدار داد که بیعملی جامعه جهانی در برابر چنین جنایاتی، زمینه تکرار آنها را فراهم میکند و شورای امنیت و طرفهای بینالمللی را مسئول ادامه خشونتها دانست.
شبکه پزشکان سودان نیز اعلام کرد تاکنون ۵۰ کشته شامل ۳۳ کودک، ۴ زن و چندین امدادگر شناسایی شدهاند. این شبکه حمله را «جنایتی غیرانسانی» توصیف کرده و نیروهای واکنش سریع را مسئول مستقیم دانست. همچنین از سازمان ملل و نهادهای حقوقی و بشردوستانه خواست تا اقدامات «عملی و مؤثر» برای توقف حملات علیه غیرنظامیان و حمایت فوری از بخش درمانی و امدادی انجام دهند.
حزب کنگره سودان، شاخه جنوب کردفان نیز ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، بر ضرورت مسئولیتپذیری طرفهای نظامی و توقف حملات به مراکز حیاتی همچون مدارس و بیمارستانها تأکید کرد. این حزب خواستار تلاشهای بینالمللی برای برقراری آتشبس انسانی و بازگشت به مسیر سیاسی شد.
از سوی دیگر، کمیسیون اروپا در امور بحران این حمله را «جنایت جنگی آشکار» خوانده و خواستار تحقیق فوری بینالمللی و محاکمه عاملان شد. این نهاد هشدار داد که چنین اقدامات، روند کمکرسانی انسانی را تهدید کرده و نیاز به موضع قاطع جهانی برای جلوگیری از تکرار آنها را دوچندان میکند.
