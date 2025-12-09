به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای واکنش سریع در سودان اعلام کردند که کنترل منطقه نفتی هجلیج در ایالت جنوب کردفان را به دست گرفتهاند؛ منطقهای که طی ماههای اخیر شاهد درگیریهای شدید میان این نیروها و ارتش سودان بوده است.
در بیانیه نیروهای واکنش سریع آمده است: «آزادسازی منطقه نفتی هجلیج نقطهای محوری در مسیر آزادسازی کامل خاک کشور است، زیرا این منطقه از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده و منبع اصلی تأمین مالی گروه بورتسودان برای ادامه و گسترش جنگ محسوب میشد.»
این نیروها همچنین تأکید کردند که «تأمین و حفاظت از تأسیسات حیاتی نفتی در منطقه برای تضمین منافع ملت جمهوری جنوب سودان ضروری است؛ کشوری که بخش عمدهای از اقتصادش به منابع نفتی وابسته است و این نفت از طریق خاک سودان به بازارهای جهانی منتقل میشود.»
گفتنی است منطقه هجلیج بزرگترین میدان نفتی سودان را در خود جای داده و در مرزهای مشترک با کشور جنوب سودان واقع شده است.
نفت جنوب سودان نیز از طریق خط لولهای که تا شهر بورتسودان در ساحل دریای سرخ امتداد دارد، صادر میشود.
