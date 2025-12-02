عبدالفتاح البرهان مردم سودان را به حمل سلاح فراخواند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس در سودان شدت گرفته، عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان با اتخاذ موضعی سختگیرانه، از مردم این کشور خواست تا سلاح به دست گیرند و وارد جنگی شوند که به گفته تحلیلگران میتواند به نزاعی بیپایان تبدیل شود.
دعوت البرهان به حمل سلاح در زمانی مطرح شده که گزارشهایی درباره طرح آمریکا برای «پاکسازی ارتش از عناصر اخوانالمسلمین» منتشر شده است. این اقدام بهزعم ناظران، تلاشی برای طولانی کردن جنگ و تبدیل آن به درگیری قومی است که هرگونه روند سیاسی را دشوار میسازد و نشاندهنده وابستگی ارتش به جریانهای تندرو، بهویژه اخوانالمسلمین است.
تحلیلگران تأکید میکنند که گسترش تسلیح مردم سودان، چشمانداز صلح را از بین میبرد و کشور را به سمت جنگ داخلی و تقسیم دوباره سوق میدهد؛ همانگونه که ارتش پیشتر در جدایی سودان جنوبی نقش داشت.
به باور کارشناسان، اصرار البرهان بر ادامه جنگ ناشی از چسبیدن به قدرت و تلاش برای جلب رضایت اخوانالمسلمین است. آنان میگویند این فراخوان برای مسلح شدن مردم، اقدامی سازمانیافته و هماهنگ با دستگاههای نفوذی جریانهای افراطی است که هدفشان ایجاد مانع در برابر هرگونه حکومت آینده است. همچنین حامیان قدیمی عمر البشیر، البرهان را بهترین ابزار برای بازگشت دوباره به قدرت میدانند.
کارشناسان هشدار دادهاند که پایان جنگ تهدیدی مستقیم برای اخوانالمسلمین محسوب میشود، زیرا این گروه به ارتکاب جرایم سنگین متهم است و توقف درگیریها میتواند پروندههای قضایی علیه آنان را فعال کند.
در همین حال، تهدید البرهان به تشدید جنگ نشاندهنده بیتوجهی او به همه درخواستها برای پایان دادن به نزاعی است که سودان را سالها به عقب رانده و میلیونها نفر را در معرض قحطی و فاجعه انسانی قرار داده است.
