افزایش آوارگان در کردفان جنوبی به دلیل نقض حقوق بشر توسط نیروهای واکنش سریع

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد که تنها در روز جمعه گذشته حدود ۴۵۰ نفر از شهر کادوقلی در مرکز ایالت کردفان، به دلیل تشدید ناامنی و افزایش نقض حقوق بشر توسط نیروهای واکنش سریع آواره شدند.
این سازمان در بیانیهای که روز یکشنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۳) منتشر کرد، تخمین زد که بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ نفر از کادوقلی به دلیل وخامت اوضاع امنیتی مجبور به ترک خانههای خود شدند.
طبق این گزارش، آوارگان به مناطق مختلفی در شهرستانهای «ابو زبد» در کردفان غربی و «شیکان» در شمال منتقل شدهاند.
کادوقلی از ماههای نخست جنگ تحت محاصره نیروهای واکنش سریع و جنبش مردمی برای آزادی سودان ـ شمال به رهبری عبدالعزیز الحلو قرار دارد و بارها هدف حملات توپخانهای و پهپادی بوده است.
هرچند آمار دقیقی از جمعیت کادوقلی در دست نیست، اما این شهر طی ماههای گذشته شاهد موجهای متعدد آوارگی به مناطق اطراف بوده است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، بیش از ۴۱ هزار نفر تنها در ماه گذشته از خشونتهای فزاینده در ایالتهای کردفان شمالی و جنوبی گریختهاند.
نماینده یونیسف در سودان، پیشتر تأیید کرده بود که در کادوقلی وضعیت قحطی رخ داده است.
گزارشهای میدانی همچنین حاکی است که نیروهای واکنش سریع اخیراً در یکی از شهرهای منطقه دست به کشتار جمعی زدهاند که در آن ۱۱۴ نفر از جمله دهها کودک جان باختند.
سازمانهای حقوقی و بینالمللی این حادثه را به شدت محکوم کرده و تأکید کردند که هدف قرار دادن کودکان در مدارس و مهدکودکها نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق کودک است و خواستار حمایت فوری از غیرنظامیان و محاکمه عاملان این جنایات شدند.
ایالتهای سهگانه کردفان (شمالی، غربی و جنوبی) طی هفتههای اخیر صحنه درگیریهای شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بودهاند؛ جنگی که بیش از دو سال و نیم ادامه دارد.
از مجموع ۱۸ ایالت سودان، نیروهای واکنش سریع کنترل کامل پنج ایالت دارفور در غرب کشور را در اختیار دارند، به جز بخشهایی از شمال دارفور که همچنان در دست ارتش است. ارتش نیز کنترل بیشتر مناطق ۱۳ ایالت دیگر از جمله پایتخت، خارطوم، را حفظ کرده است.
این جنگ که از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) بر سر اختلاف در موضوع وحدت ارتش آغاز شد، تاکنون به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر منجر شده است.
