در بیانیه نیروهای واکنش سریع آمده است که ارتش سودان با استفاده از یک پهپاد «آکینجی» ساخت ترکیه، حمله‌ای «تروریستی» علیه میدان نفتی هجلیج انجام داد تا این تأسیسات استراتژیک را نابود کند؛ حمله‌ای که تنها یک روز پس از تسلط نیروهای واکنش سریع بر این میدان صورت گرفت.

این بیانیه افزود که حمله مذکور به کشته و زخمی شدن ده‌ها مهندس و کارگر، شماری از رهبران محلی و ده‌ها سرباز از نیروهای حفاظت و تأمین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع منجر شد و همچنین تعدادی از تأسیسات حیاتی نابود گردید.

نیروهای واکنش سریع این حمله را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین و عرف بین‌المللی» و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه دانست. این نیروها تأکید کردند چنین اقدامات نشان‌دهنده «ناامیدی و فروپاشی ارتش سودان» در پی شکست‌های روزانه است.

در بیانیه همچنین هشدار داده شد که بی‌توجهی به این حملات می‌تواند امنیت تأسیسات نفتی را که شریان اقتصادی مشترک مردم سودان محسوب می‌شود، به خطر اندازد.

نیروهای واکنش سریع از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و شورای امنیت خواستند مسئولیت کامل خود را در محکومیت این حمله و پایان فوری اقدامات خصمانه که نقض آشکار آتش‌بس انسانی است، بر عهده گیرند.

این نیروها تأکید کردند که توانایی حفاظت کامل از میدان نفتی و تأمین امنیت غیرنظامیان و تأسیسات آن را دارند و در برابر هرگونه حمله آینده ایستادگی خواهند کرد. همچنین به ارتش سودان هشدار دادند که از «ادامه این حملات وحشیانه» خودداری کند و بر حق مشروع خود در دفاع از نیروها و تأسیسات حیاتی تأکید کردند.

گفتنی است نیروهای واکنش سریع صبح دوشنبه اعلام کردند که کنترل میدان نفتی هجلیج در ایالت جنوب کردفان را پس از عقب‌نشینی نیروهای دولتی و کارکنان، به دست گرفته‌اند.

میدان نفتی هجلیج در نزدیکی مرز جنوبی سودان قرار دارد و شامل تأسیسات اصلی نفت سودان است؛ نفتی که تقریباً به‌طور کامل برای صادرات به خطوط لوله عبوری از سودان وابسته است. این نفت منبع حیاتی درآمد دولت سودان و همچنین ارز خارجی برای سودان محسوب می‌شود و از طریق خط لوله شرکت «نیل بزرگ» به بندر بورتسودان در دریای سرخ منتقل می‌شود.

گفتنی است جنگ جاری میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع که از آوریل 2023 (فروردین 1402) آغاز شده، بارها جریان صادرات نفت جنوب سودان را مختل کرده است؛ صادراتی که پیش از آغاز درگیری‌ها به‌طور متوسط بین 100 تا 150 هزار بشکه در روز از طریق سودان انجام می‌شد.

