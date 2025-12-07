به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانسه بار دیگر با طرح‌های تازه‌ای درباره محدودسازی حضور دینی مسلمانان، وارد یکی از بزرگ‌ترین مناقشات اجتماعی سال‌های اخیر شده است. براساس گزارش‌ها، گروهی از سناتورهای حزب «جمهوری‌خواهان» در سندی ۱۰۰ صفحه‌ای خواستار ممنوعیت حجاب و روزه‌داری رمضان برای افراد زیر ۱۶ سال شده‌اند؛ اقدامی که با عنوان «حمایت از کودکان» معرفی شده اما به گفته تحلیلگران، با رشد فضای اسلام‌هراسی در کشور پیوند مستقیم دارد.

این گزارش که از سوی سناتورها و زیر نظر ژاکلین اوستاش-برنیو تهیه شده، حجاب را «ابزار کنترل اجتماعی» و روزه‌داری نوجوانان را «خشونت تربیتی» توصیف می‌کند. همزمان، مؤسسه IFOP نیز نتایج نظرسنجی تازه‌ای را منتشر کرده که در آن بخشی از جوانان مسلمان دارای «گرایش دینی پررنگ» معرفی شده‌اند؛ نظرسنجی‌ای که به دلیل سفارش‌دهندگان آن و نحوه ارائه نتایج، با موج گسترده‌ای از انتقادات از سوی رسانه‌ها و متخصصان روبه‌رو شده است.

فعالان مسلمان و پژوهشگران اجتماعی این تحولات را ادامه روندی می‌دانند که در سه دهه گذشته سیاست‌گذاری‌های فرانسه را به سمت هدف‌گیری جامعه مسلمان سوق داده است. اسماهان شودر، فعال حقوق زنان، می‌گوید افزایش طرح‌های ضداسلامی معمولاً در آستانه انتخابات یا دوره‌های بحران اجتماعی شدت می‌گیرد و اکنون نیز «اسلام‌هراسی آشکار به ابزاری سیاسی تبدیل شده است». فرانسوا بورگا، پژوهشگر برجسته، نیز تأکید دارد که رشد دینداری در میان جوانان مسلمان «پاسخی طبیعی به فضای تبعیض» است و نباید آن را تهدید دانست.

شورای مسلمانان فرانسه اعلام کرده است که یک تحقیق محرمانه درباره جامعه مسلمانان در حال انجام است؛ تحقیقی که به گفته این شورا، به سفارش شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه (CRIF) تهیه شده است. این خبر در فضای سیاسی فرانسه بازتاب گسترده‌ای داشته، زیرا مشخص نیست این تحقیق با چه هدفی انجام می‌شود و چرا جامعه مسلمان، بدون اطلاع و مشارکت مستقیم، موضوع یک پژوهش پنهانی قرار گرفته است.

انتشار این خبر نگرانی‌های تازه‌ای را در میان فعالان حقوق اقلیت‌ها ایجاد کرده است. تحلیلگران می‌گویند چنین تحقیقاتی، در شرایطی که فضای عمومی فرانسه پس از جنگ غزه به‌شدت قطبی شده، می‌تواند به ابزار سیاسی برای برچسب‌زدن «افراط‌گرایی» به مسلمانانی تبدیل شود که از جنایات اسرائیل انتقاد می‌کنند. به باور منتقدان، این روند می‌تواند به تشدید هدف‌گیری اقلیت دینی در فرانسه و محدودسازی بیشتر صدای مسلمانان در عرصه عمومی منجر شود.

