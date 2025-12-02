به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازهای در سوئد بار دیگر توجه افکار عمومی را به مسئلۀ اسلامهراسی در مدارس این کشور جلب کرده است. کریستوفر علی تورن، پژوهشگر مطالعات دینی در مقالهای که زیرذرهبین محافل سوئد قرار گرفت تأکید میکند که بسیاری از دانشآموزان مسلمان تنها خواهان حقوقی مشابه با دانشآموزان مسیحی و سکولار هستند؛ نه امتیازات ویژه. او در پژوهش خود با عنوان «مسلمانان، مدرسه و حومه» که بسیار هم سروصدا کرد نشان میدهد که برخی درخواستها ـ مانند فراهمکردن فضای نماز ـ کاملاً در چهارچوب قوانین فعلی سوئد قابل اجراست.
پس از انتشار این مقاله، رسانههای مختلف به موضوع پرداختند. شبکه SVT گوتنبرگ بر مسئلۀ انتخاب مدرسه و نیاز به فضای عبادت برای دانشآموزان مسلمان تمرکز کرد؛ در حالی که برخی رسانههای راستگرای رادیکال سخنان او را تحریف کرده و آن را به حمایت از «سَرقانونگذاری دینی» تعبیر کردند. در مقابل، مسلمانان بسیاری در شبکههای اجتماعی از طرح این موضوع استقبال کرده و آن را مسئلهای مغفول در سیاستگذاری آموزشی دانستند.
نتایج پژوهش علی تورن نشان میدهد که «هنجار سکولار» در مدارس سوئد اغلب با اشکال مختلف اسلامهراسی تلاقی پیدا میکند و این وضعیت، دانشآموزان مسلمان را در معرض نوعی «نژادپرستی ضدمسلمان» قرار میدهد. به گفتۀ وی، پوشش اسلامی، روزه و نماز دانشآموزان بارها از سوی مدرسه یا همسالان مورد پرسش و قضاوت قرار گرفته است. این فضای بدگمانی حتی دانشآموزان غیردیندار و نیز افرادی را که تنها بهدلیل ظاهر یا پیشزمینه فرهنگی، مسلمان تصور میشوند ـ از جمله برخی مسیحیان عربتبار ـ تحت تأثیر قرار میدهد.
تورن تأکید میکند که هرچند برخی مسیحیان نیز با پیشداوری مواجه میشوند، ساختار آموزشی سوئد بهطور کلی با سبک زندگی مسیحی سازگار است؛ از تعطیلات و آیینها تا مقررات غذایی و مراسم پایان سال. او با اشاره به یافتههای پژوهشگران دیگر همچون میریام کاتسین و هانسالبین سلتیبرگ، خواستار توجه جدی وزارت آموزش سوئد به نیازهای اقلیتهای دینی شد و هشدار داد که «ناشنوایی دینی» در مدارس باید جای خود را به فهم و پذیرش واقعی تنوع مذهبی بدهد تا از آسیب بیشتر به دانشآموزان مسلمان جلوگیری شود.
