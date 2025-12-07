به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم افتتاحیه ششمین همایش علوم انسانی اسلامی با عنوان «مکتب و سیره پیامبر اکرم(ص): علوم انسانی اسلامی انسان‌ساز و جامعه‌پرداز» که در مؤسسه دارالحدیث قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، با اشاره به تحولات گسترده دنیای علم و فناوری، گفت: «سؤال اساسی این است که در عصر هوش مصنوعی، پژوهشگر علوم انسانی چه جایگاهی دارد، چه الزاماتی باید بپذیرد و چه تغییری باید در نظام پژوهش ایجاد شود.»

بهرامی با تأکید بر رشد جهانی تحقیقات میان‌رشته‌ای افزود: «در بسیاری از کشورها برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی، شاخه‌ای نو با عنوان علوم انسانی دیجیتال شکل گرفته است؛ اما در ایران توجه کافی به آن نشده است.»

وی با مرور پیشینه این رشته گفت: «امروز تقریباً هیچ مرکز علمی یا دانشگاه معتبر علوم انسانی در جهان، به‌ویژه در غرب، وجود ندارد که در زمینه علوم انسانی دیجیتال فعالیت نداشته باشد؛ رشته‌های دانشگاهی، پروژه‌های پژوهشی و مراکز تخصصی در این حوزه فعال‌اند.»

به گفته رئیس مرکز تحقیقات نور، مفهوم علوم انسانی دیجیتال از صرف دیجیتالی‌سازی داده‌ها عبور کرده و اکنون به مباحثی چون انسانی‌سازی ابزارها و فناوری‌های هوش مصنوعی رسیده است. او افزود: «در واقع، این رشته می‌پرسد انسان چه نقشی در دنیای هوش مصنوعی دارد؟»

بهرامی با اشاره به چالش‌های فراروی پژوهشگران علوم انسانی گفت: «دیگر نمی‌توان پژوهش را بدون فناوری متصور شد. رایانه ابتدا فقط ابزاری برای جستجو و دسته‌بندی منابع بود، اما امروز حتی در نگارش، تحلیل و تولید دانش نیز نقش مؤثر دارد.»

وی تأکید کرد: «باید نسبت خود را با هوش مصنوعی مشخص کنیم. آیا پژوهشگر یا طلبه امروز باید همان ویژگی‌های ده سال پیش را داشته باشد؟ آیا پژوهش‌های امروز باید با همان شیوه‌های گذشته انجام شود؟ پاسخ قطعی، خیر است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی برای تنظیم این رابطه چهار محور کلیدی برشمرد:

۱. تدوین آیین‌نامه شفاف برای میزان استفاده مجاز از ابزارهای هوش مصنوعی.

۲. آموزش پژوهشگران برای بهره‌گیری آگاهانه و انتقادی از فناوری.

۳. طراحی و تولید ابزارهای بومی برای جلوگیری از سوگیری الگوریتم‌های خارجی.

۴. آینده‌پژوهی در حوزه تحقیقات با توجه به تحولات سریع فناوری هوشمند.

وی از برنامه‌های این مرکز در هفته پژوهش خبر داد و گفت: «در هفته پژوهش امسال، حدود بیست مدل چت‌بات در حوزه‌ علوم اسلامی و انسانی (تولید ایران و سایر کشورها) معرفی و تحلیل خواهند شد.»

رئیس مرکز تحقیقات نور در پایان تأکید کرد: «مرکز نور، به‌ویژه پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، آماده همکاری و هم‌افزایی علمی با مراکز پژوهشی و نهادهای مرتبط است تا مسیر اندیشه اسلامی در عصر هوش مصنوعی روشن‌تر شود.»

