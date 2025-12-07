  1. صفحه اصلی
گردهمایی مرکز امام حسن(ع) استرالیا و بنیاد امام صدر در حمایت از ایتام + تصاویر

۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶
مرکز امام حسن(ع) استرالیا و بنیاد امام صدر استرالیا در مراسمی برای یادبود امام موسی صدر در مجلس ایالتی نیو سات ولز استرالیا، با اهداف خیریه و حمایت از کودکان یتیم، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مجلس ایالتی نیو سات ولز استرالیا، مراسمی به مناسبت یادبود امام موسی صدر و در حمایت از کودکان یتیم برگزار شد. این مراسم با همکاری مرکز امام حسن و بنیاد امام صدر استرالیا برگزار و به مأموریت این شخصیت بزرگوار در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخته شد.

یکی از بخش‌های مهم این مراسم حراج خیریه آثار دستی ساخته‌شده توسط کودکان یتیم بود.

از طریق این حراج بیش از ۳۰ کودک برای یک سال حمایت مالی دریافت کردند. برگزارکنندگان از اهداکنندگان و داوطلبان قدردانی کردند و تأکید کردند که فعالیت‌های مرکز امام حسن و بنیاد صدر با کمک‌های مردمی به توانمندسازی خانواده‌های آسیب‌پذیر لبنان ادامه می‌دهد.

