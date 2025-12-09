پیشنهاد اختصاص یک روز در تقویم به امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش محوری امام موسی صدر در ترویج عقلانیت، میانهروی و تعاملات بین دینی، پیشنهاد کرد که یک روز را در تقویم ملی به این شخصیت اختصاص دهند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه «امام موسی صدر» یکی از شخصیتهای برجسته و تأثیرگذار در عرصههای فکری، فرهنگی و اجتماعی است، گفت: با توجه به آثار، فعالیتها و شیوه زیست این مرد بزرگ، شخصیتهایی چون سیدحسن نصرالله، شهید مصطفی چمران و بسیاری از چهرههای باهوش و بااستعداد عصر، از ایشان تأثیر پذیرفتهاند و جهتگیری فکری و فرهنگی خود را از مکتب او آموختهاند.
او افزود: این شخصیت منحصربهفرد، نه تنها بر نوابغ و عالمان، بلکه بر عموم مردم و حتی پیروان ادیان مختلف تأثیر عمیقی داشته است. اگر اندیشه و سبک زندگی امام موسی صدر بهعنوان یک الگوی فرهنگی در نظام آموزشی، بهویژه در کتابهای درسی، گنجانده شود، میتواند نقشی بسیار مؤثر در شکلدهی به الگوی حکمرانی فرهنگی ایفا کند.
خسروپناه با اشاره به شرایط کنونی جامعه تصریح کرد: امروزه بخشی از جامعه یا گرفتار تندروی شدهاند یا به تساهل و بیتفاوتی روی آوردهاند؛ یعنی یا میگویند «دیگر کاری از پیش نمیرود» یا اگر هم به اقدام تمایل دارند، از روشهای غیرعقلانی و غیرمنطقی استفاده میکنند که نه مسئله را حل میکند، بلکه آن را پیچیدهتر میسازد. در مقابل، امام موسی صدر با عقلانیت، گفتوگو و تعامل، نه تنها مسائل را حل میکرد، بلکه عشق به دین، مذهب و ارزشهای اصیل را در دل مردم تقویت میکرد.
او با تأکید بر ضرورت بزرگداشت و ترویج اندیشه این شخصیت، گفت: اگر تصمیمی برای اختصاص روزی به امام موسی صدر در تقویم ملی گرفته میشود، نباید تنها یک نام در سربرگ تقویم باشد، بلکه باید بهانهای برای برگزاری گفتوگوهای علمی، فرهنگی و رسانهای فراهم آورد تا اندیشههای ایشان در حوزههایی چون گفتوگوی ادیان، حکمرانی فرهنگی، میانهروی و پاسخ به پرسشهای معاصر بهتر شناخته و مطرح شود.
خسروپناه تأکید کرد: امام موسی صدر یکی از پیشگامان واقعی گفتوگوی ادیان بوده است و ثبت نام ایشان در تقویم، نباید صرفاً اقدامی تشریفاتی تلقی شود، بلکه باید فرصتی برای بازنمایی پویا از فکر و روش او در مواجهه با چالشهای زمانه باشد.
در پایان او از پژوهشگران و فعالان حوزه امام موسی صدر خواست، در صورت تصویب چنین روزی، از آن بهعنوان زمینهای برای گسترش گفتمانهای فرهنگی، تولید محتوای رسانهای، مستندها، مقالات و برنامههای شبکههای اجتماعی بهره ببرند و افزود: بهویژه در عصری که مسئله حکمرانی فرهنگی یکی از چالشهای اساسی جهان اسلام و بشریت است، اندیشههای این مرد بزرگ میتواند راهگشا باشد.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما