ترکی الفیصل: اسرائیل تهدید اصلی برای ثبات منطقه است؛ نه ایران + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکی الفیصل، رئیس پیشین دستگاه امنیتی عربستان سعودی، در اجلاس «خاورمیانه و آفریقا» در ابوظبی، اسرائیل را تهدید اصلی برای ثبات منطقه دانست و تأکید کرد که نه ایران بلکه اقدامات رژیم صهیونیستی امنیت خاورمیانه را به خطر انداخته است.

الفیصل در سخنان خود تصریح کرد که حملات مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و سوریه نشان‌دهنده بی‌توجهی این رژیم به فرآیندهای صلح در منطقه است و همین اقدامات، تهدید اصلی برای ثبات خاورمیانه محسوب می‌شود.

وی اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به مذاکره‌کنندگان حماس در دوحه هنگام بررسی پیشنهادهای آتش‌بس در غزه را یک سیگنال هشدارآمیز خواند و گفت: این مسأله نشان می‌دهد شورای همکاری خلیج فارس باید برای دفاع از خود متحد شود.

گزینه هسته‌ای برای ریاض

الفیصل در پاسخ به پرسشی درباره توسعه توان هسته‌ای عربستان گفت: این گزینه‌ای است که ریاض باید با جدیت آن را بررسی کند.

وی همچنین افزود: کاهش قدرت و نفوذ حزب‌الله در لبنان پس از جنگ با اسرائیل و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه در سال گذشته، توان ایران را برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه محدود کرده است.

