به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاردینال مار بشاره پطرس الراعی، رهبر کلیسای مارونی لبنان، با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده، اعلام کرد که کشور در «زمان مذاکره» قرار دارد و «فجر صلح فرود آمده است.»

کاردینال الراعی که در مقر ریاست جمهوری سخن می‌گفت، ضمن تأکید بر نقش مثبت نهادهای رسمی در تأمین امنیت، اظهار داشت که از وقوع جنگ در منطقه بیمی ندارد.

رهبر مارونی‌ها به نقش قدرت‌های خارجی در منطقه اشاره کرد و گفت: «آمریکایی‌ها بر اسرائیلی‌ها نفوذ دارند [و آن‌ها را حمایت می‌کنند]، اما ما در زمان مذاکره و دیپلماسی به سر می‌بریم.»

او مذاکرات جاری را «نشانه‌ای خوب از آغاز گفتگوها» توصیف کرد و سفیر لبنان را، به عنوان «شخصیتی عالی برای پذیرش این مأموریت» ستایش کرد.

الراعی با اشاره به وضعیت امنیتی در جنوب، اعلام کرد که «ارتش لبنان وظیفه خود را در جنوب لیتانی انجام می‌دهد» و تأکید کرد که نسبت به وقوع جنگ در منطقه نگرانی ندارد.

وی همچنین با تأکید بر وحدت ملی و نقش محوری رئیس‌جمهور، تصریح کرد: «رئیس‌جمهور، میشل عون، بالاتر از همه و حتی بالاتر از پاتریارک (اسقف اعظم) قرار دارد، و هیچ شکافی میان ما نیست. ما پس از سفر پاپ، از طلوع صلح شادمانیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محافل سیاسی لبنان بیش از پیش بر اهمیت راهکارهای دیپلماتیک برای تنش‌زدایی در مرزها و دستیابی به توافق‌های امنیتی تأکید دارند.

