آمادگی ناوگان جدید برای حرکت به سمت غزه در آوریل آینده برای شکستن محاصره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که جلسات ائتلاف در دوبلین، پایتخت ایرلند، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناوگان جهانی پایداری و ابتکار هزار مادلین، با هدف هماهنگی رویدادهای همبستگی در سراسر جهان ادامه دارد.

این کمیته تأیید کرد که مقدمات تجهیز «تعداد زیادی کشتی» برای حرکت به سمت غزه در یک جنبش بین‌المللی «صلح‌آمیز» علیه محاصره و اشغال اسرائیل در حال انجام است.

این اعلامیه چند هفته پس از آن منتشر شد که نیروی دریایی اسرائیل در اکتبر گذشته به ده‌ها کشتی در «ناوگان آزادی» در آب‌های بین‌المللی حمله کرد و صدها فعال را دستگیر و بعداً آزاد کرد. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، این فعالان از «شکنجه» در طول بازداشت خود صحبت کردند.

این کمیته تأکید کرد که «همبستگی جهانی با غزه و فلسطین بیش از هر زمان دیگری ضروری است» و بر ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به محاصره از طریق ابزارهای قانونی و فشار مردمی تأکید کرد.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا به مدت دو سال جنگی نسل‌کشی را علیه غزه آغاز کرده که در نتیجه آن بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی فلسطینی که اکثر آنها کودک و زن هستند، برجای مانده است.

قرار بود توافق آتش‌بس که به جنگ پایان دهد، از دهم اکتبر آغاز شود، اما اسرائیل روزانه آن را نقض می‌کند و طبق اعلام وزارت بهداشت در روز یکشنبه، منجر به کشته شدن ۳۷۳ فلسطینی و زخمی شدن ۹۷۰ نفر دیگر شده است.

اسرائیل همچنین از ورود مواد غذایی و دارویی کافی به نوار غزه، که بیش از ۱۸ سال است آن را محاصره کرده و حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی در شرایط فاجعه‌باری در آن زندگی می‌کنند، جلوگیری می‌کند.

