به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تجدید درگیری‌ها میان دو کشور همسایۀ تایلند و کامبوج در جنوب شرق آسیا که در طول مرزهای مورد مناقشه گسترش یافته است، تایلند امروز سه‌شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن نیروهای کامبوجی از خاک خود اقدام خواهد کرد.

هر یک از طرفین دیگری را مسئول درگیری‌ها دانسته‌اند؛ درگیری‌هایی که آتش‌بس شکننده‌ای را که با میانجیگری رئیس‌جمهور آمریکا برقرار شده بود و به جنگ پنج‌روزه پایان داده بود، مختل کرد.

وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که شب گذشته دو غیرنظامی کشته شدند و شمار قربانیان به ۶ نفر رسید؛ همچنین یک سرباز تایلندی نیز در نبرد جان باخت.

نیروی دریایی تایلند صبح سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: نیروهای کامبوجی در استان ساحلی «ترات» وارد خاک تایلند شدند و عملیات نظامی برای بیرون راندن آنان آغاز شد.

هون مانه، نخست‌وزیر کامبوج، شامگاه دوشنبه تأکید کرد که «تایلند نباید به بهانه بازگرداندن حاکمیت خود از نیروی نظامی برای حمله به روستاهای غیرنظامی استفاده کند».

نیروی دریایی تایلند افزود که نیروهای کامبوجی حضور خود را افزایش داده، تک‌تیراندازها و سلاح‌های سنگین مستقر کرده و مواضع و سنگرهای خود را تقویت کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته آنان «تهدیدی مستقیم و جدی برای حاکمیت تایلند» محسوب می‌شود.

درگیری‌های دوشنبه شدیدترین نبردها از زمان تبادل آتش موشکی و توپخانه سنگین در ژوئیه گذشته بود؛ در آن زمان دست‌کم ۴۸ نفر کشته و ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند.

تایلند تاکنون ۴۳۸ هزار غیرنظامی را از پنج استان مرزی تخلیه کرده و مقامات کامبوج نیز از انتقال صدها هزار نفر به مناطق امن خبر داده‌اند.

گفتنی است تایلند و کامبوج بیش از یک قرن است که بر سر نقاطی از مرز ۸۱۷ کیلومتری خود که به‌طور دقیق ترسیم نشده، اختلاف دارند؛ اختلافاتی بر سر معابد تاریخی، که احساسات ملی‌گرایانه را برانگیخته و گه‌گاه به درگیری‌های مسلحانه منجر شده است.

.............................

پایان پیام/ 167