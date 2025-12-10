تحقیقات پلیس ویرجینیا درباره خرابکاری در مسجد الشوری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس شهر نورفک در ایالت ویرجینیا تحقیقات خود را درباره یک مورد خرابکاری شبانه در مسجد الشوری آغاز کرده و از شهروندان خواسته است در شناسایی مظنونی که در این حادثه دخیل بوده کمک کنند.

به‌گفته پلیس، مأموران حوالی ساعت ۹:۲۰ شب یکشنبه از وقوع این حادثه مطلع شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیوارهای مسجد با اسپری رنگ مورد تخریب قرار گرفته است.

پلیس اعلام کرد تحقیقات همچنان ادامه دارد و از افرادی که اطلاعاتی درباره این پرونده دارند خواسته است به‌صورت ناشناس اطلاعات خود را ارسال کنند.

**************

