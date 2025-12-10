  1. صفحه اصلی
تحقیقات پلیس ویرجینیا درباره خرابکاری در مسجد الشوری

۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۶
پلیس ویرجینیا در حال بررسی خرابکاری با اسپری رنگ در مسجد الشوری است. مأموران با انتشار مشخصات یک مظنون میانسال از مردم خواسته‌اند برای شناسایی او اطلاعات ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس شهر نورفک در ایالت ویرجینیا  تحقیقات خود را درباره یک مورد خرابکاری شبانه در مسجد الشوری آغاز کرده و از شهروندان خواسته است در شناسایی مظنونی که در این حادثه دخیل بوده کمک کنند.

به‌گفته پلیس، مأموران حوالی ساعت ۹:۲۰ شب یکشنبه از وقوع این حادثه مطلع شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیوارهای مسجد با اسپری رنگ مورد تخریب قرار گرفته است.

پلیس اعلام کرد تحقیقات همچنان ادامه دارد و از افرادی که اطلاعاتی درباره این پرونده دارند خواسته است به‌صورت ناشناس اطلاعات خود را ارسال کنند.

