تحول جایگاه مسیحیان در ایران؛ از حضور تاریخی تا پس از انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اندیشکده هوور (Hoover) در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، در یک گزارش تحلیلی با مرور پیشینه طولانی مسیحیت در ایران، به بررسی فراز و فرود جایگاه این جامعه در ادوار مختلف تاریخی پرداخته است. بر اساس این گزارش، مسیحیان سده‌ها پیش از ورود اسلام در سرزمین ایران حضور داشتند و در شهرهایی مانند تیسفون نقش فرهنگی و آموزشی مهمی ایفا می‌کردند.

با فتح ایران به‌دست اعراب مسلمان، مسیحیان به‌عنوان «اهل کتاب» از امکان حفظ آیین خود برخوردار شدند، اما ملزم به پرداخت مالیات و رعایت محدودیت‌های اجتماعی بودند. به‌رغم این وضعیت، جوامع آشوری و ارمنی قرن‌ها در مناطق مختلف ایران به حیات خود ادامه دادند و در دوره صفوی، ارامنه جلفا به یکی از فعال‌ترین جوامع تجاری و فرهنگی کشور تبدیل شدند.

گزارش می‌افزاید در دوران پهلوی آزادی‌های اجتماعی مسیحیان افزایش یافت و آنان نقش مؤثری در معماری، آموزش و فرهنگ شهری ایفا کردند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز ارامنه و آشوریان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند.

