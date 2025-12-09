به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مرتضی کارآموزیان» مسئول سازمان بسیج رسانه کشور در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه نظام غرب ظلم‌های گسترده‌ای علیه زنان روا داشته اما با روایت نادرست از مفهوم آزادی بر این ظلم‌ها سرپوش می‌گذارد، گفت: بانوان رسانه در خط مقدم روایت حقیقت هستند و می‌توانند با تکیه بر دانش حرفه‌ای و نگاه ژرف به جایگاه زن در اسلام و غرب، جریان تحریف را آشکار کنند.

وی افزود: بانوان رسانه باید حقیقت جایگاه زن در اسلام را با بیانی روشن و مستند برای جامعه تبیین کنند.

کارآموزیان با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره رسانه‌ای بانوان «حریم رسالت»، این رویداد را بستری فاخر برای روایت صحیح زن در اسلام و جهان دانست.

وی تأکید کرد که این جشنواره باید بازتاب‌دهنده دقیق‌ترین خطوط بیانی رهبر انقلاب در حوزه زن، هویت و جنگ روایت‌ها باشد.

مسئول سازمان بسیج رسانه کشور با یادآوری فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان به‌صراحت رسانه‌ها را از ترویج تفکر غلط سرمایه‌داری غرب درباره زن برحذر داشتند و تأکید کردند رسانه‌های داخلی نباید روایت غربی از زن، پوشش و همکاری زن و مرد را تکرار کنند.

وی افزود: بر این اساس، بانوان رسانه باید نگاه عمیق و کارساز اسلام را درباره زن در داخل کشور و حتی در سطح جهانی برجسته کنند؛ سخنی که برای ما حکم نقشه راه دارد.

کارآموزیان با بیان اینکه بسیج رسانه در لبیک به رهنمودهای رهبر انقلاب اقدام کرده است، از افزوده شدن محورهای جدید به چهارمین جشنواره رسانه‌ای «حریم رسالت» خبر داد.

به گفته مسئول سازمان بسیج رسانه کشور، دو محور «نقد روایت غربی درباره زن و بازنمایی الگوی اسلامی ـ ایرانی زن در رسانه» و «دیپلماسی رسانه‌ای زن مسلمان و جهانی‌سازی گفتمان زن در اسلام» به این دوره اضافه شده است.

وی توضیح داد: محور نخست با هدف مقابله فعالانه با روایت تحریف‌شده و کالاییِ غرب درباره زن و معرفی ظرفیت‌های معرفتی، اخلاقی و تمدنی زن در اسلام طراحی شده است. محور دوم نیز مسئولیت مهم بانوان رسانه در ارائه تصویر الهام‌بخش از زن مسلمان ایرانی برای افکار عمومی جهان را برجسته می‌کند؛ موضوعی که بنا بر تأکید رهبری، می‌تواند موجب گرایش بسیاری از زنان جهان به گفتمان اسلامی شود.

مسئول بسیج رسانه کشور با اشاره به اینکه جشنواره حریم رسالت بستری برای شبکه‌سازی بانوان اثرگذار در نبرد روایت‌هاست، گفت: تنوع موضوعات و افزوده شدن محورهای جدید، این جشنواره را از یک رویداد رقابتی صرف فراتر برده و آن را به یک حرکت هویتی و گفتمانی تبدیل کرده است.

وی افزود: امروز بانوان رسانه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و وظیفه ماست که مسیر حرکت آنان را با رهنمودهای رهبری همسو و تقویت کنیم.

کارآموزیان تأکید کرد: چهارمین جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت فرصتی است تا بانوان توانمند روایت اصیل زن مسلمان ایرانی را در برابر الگوی سرمایه‌داری غرب، با زبانی حرفه‌ای، خلاقانه و جهانی بازآفرینی کنند.

به گفته وی، این دوره از جشنواره بیش از همیشه بر پایه سخنان رهبری و نیازهای جنگ شناختی طراحی و اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه کشور همچنین از تمدید مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر خبر داد و گفت: بانوان رسانه سراسر کشور می‌توانند تولیدات خود را درباره محورهای جدید، مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آذر، تا پایان این تاریخ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

