عکس خبری | اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فرار گنبد حرم امیرالمومنین(ع)

کد مطلب: 1759553

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام ولادت بانوی دوعالم، پرچم مزین به نام مبارک حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فراز گنبد حرم مطهر علوی برافراشته شد.