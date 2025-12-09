  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. اخبار عتبات عالیات عراق

عکس خبری | اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فرار گنبد حرم امیرالمومنین(ع)

۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲
کد مطلب: 1759553
عکس خبری | اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فرار گنبد حرم امیرالمومنین(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام ولادت بانوی دوعالم، پرچم مزین به نام مبارک حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فراز گنبد حرم مطهر علوی برافراشته شد.

عکس خبری | گنبد حرم امیرالمومنین(ع) به پرچم «یا فاطمه الزهرا(س)» مزین شد

عکس خبری | گنبد حرم امیرالمومنین(ع) به پرچم «یا فاطمه الزهرا(س)» مزین شد

عکس خبری | گنبد حرم امیرالمومنین(ع) به پرچم «یا فاطمه الزهرا(س)» مزین شد

عکس خبری | گنبد حرم امیرالمومنین(ع) به پرچم «یا فاطمه الزهرا(س)» مزین شد

........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha