به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام ولادت بانوی دوعالم، پرچم مزین به نام مبارک حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فراز گنبد حرم مطهر علوی برافراشته شد.

عکس خبری | اهتزاز پرچم مزین به نام حضرت فاطمه الزهرا(س) بر فرار گنبد حرم امیرالمومنین(ع)
۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

برچسبها
حرم امام علی(ع)
میلاد حضرت زهرا(س)
روز مادر
نجف اشرف
