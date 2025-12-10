به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کنفرانس اسلام‌هراسی اسکاتلند ۲۰۲۵» روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر گلاسگو، پایتخت اسکاتلند برگزار خواهد شد. این رویداد با طرح این پرسش محوری آغاز می‌شود که جوامع چگونه می‌توانند در برابر نژادپرستی، استعمار و تهدید فزاینده دولت‌های اقتدارگرا و جریان‌های راست افراطی در جهان غرب مقاومت کنند. موضوعات این نشست ادامه مباحثی است که هفته پیش در کنفرانس اسلام‌هراسی لندن با عنوان «از آزادی تا آسایش: چگونه دولت، وجدان را به افراط‌گرایی بازتعریف کرد» مطرح شده بود.

برنامه کنفرانس شامل چندین پنل تخصصی درباره اسلام‌هراسی در اسکاتلند، استعمارزدایی از مقاومت در فلسطین و غرب، آزادی وجدان، حق اعتراض و چالش‌های فزاینده ناشی از سیاست‌های محدودکننده در کشورهای غربی است.

این کنفرانس از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ثبت‌نام شرکت‌کنندگان آغاز و تا ساعت ۱۷:۱۵ ادامه خواهد داشت. محل برگزاری «The Ark» واقع در کوپلاو استریت در گلاسگو اعلام شد است.

