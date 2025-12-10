به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سکوی آیک (Aik) وابسته به بانک اسلامی پاکستان اعلام کرد با همکاری بانک مرکزی این کشور، دورههای سواد مالی را در یک جامعه روستایی نزدیک اسلامآباد برگزار کرده است؛ اقدامی که در راستای توسعه پرداختهای دیجیتال و ارتقای دسترسی مالی در مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
این ابتکار بخشی از رویکرد ملی پاکستان برای حرکت بهسوی اقتصاد بدون پول نقد است. بانک مرکزی پاکستان دیجیتالیسازی را عاملی کلیدی برای گسترش خدمات مالی، کاهش وابستگی به پول نقد و همسویی با استانداردهای جهانی بانکی توصیف کرده است.
نخستین جلسه آموزشی در روستای «مایرا بگوال» برگزار شد و طی آن، به کسبه، فروشندگان و صاحبان کسبوکارهای کوچک آموزش داده شد که بانکداری دیجیتال اسلامی چگونه کار میکند و پرداختهای الکترونیک چگونه میتواند جایگزین معاملات نقدی رایج در اقتصاد غیررسمی پاکستان شود.
