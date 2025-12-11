به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در جریان سفر خود به واشنگتن با چندین سناتور و عضو کنگره آمریکا دیدار و درباره «تعهد مشترک» برای مقابله با اسلامگرایی و تقویت به اصطلاح صلح در خاورمیانه گفتوگو کرد. وی پس از دیدار با لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی، از حمایت «قاطع» او از رژیم صهیونیستی قدردانی نمود.
ساعر همچنین با تد کروز، سناتور جمهوریخواه تگزاس، دیدار و از مواضع او علیه انتقادات از رژیم صهیونیستی (که از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر به یهودستیزی تعبیر میشود)، تمجید کرد. طرفین در این دیدار درباره ابتکار کروز برای تروریستی اعلام کردن اخوانالمسلمین گفتوگو کردند. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که منتظر سفر کروز به سرزمینهای اشغالی است.
او در دیدار با جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، بر «چالشها و فرصتهای مشترک» در منطقه تأکید و اشاره کرد که آمریکا «بزرگترین دوست» رژیم صهیونیستی است.
